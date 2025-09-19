MagyarországJászai Gellértbefektetés

Magyarország vonzó célpont az amerikai cégeknek

Évszázadok óta jellemez kitartás és megújulás egy közép-európai nemzetet, amely ma is képes alkalmazkodni a változó világ kihívásaihoz. Véleménycikkében Jászai Gellért kiemelte, hogy Magyarország az amerikai vállalatok számára különösen ígéretes befektetési célpont lehet. Az írás a The Washington Timesban jelent meg, ahol a 4iG Nyrt. elnöke részletesen sorra vette az ország gazdasági és stratégiai előnyeit.

Magyarország új kapukat nyit az amerikai befektetőknek
„Évszázadok óta a kitartás és az újrakezdés jellemzi Magyarországot. Európa szívéből olyan kihívásokat győztünk le, amelyek gyengébb nemzeteket megtörtek volna” – írta véleménycikkében Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke. A The Washington Times hasábjain megjelent írásban hangsúlyozta, hogy hazánk ma „modern, stabil és dinamikus gazdaság, mélyen integrálódva Európába, és egyedülálló helyzetben a transzatlanti lehetőségek összekapcsolásában”.

Jászai Gellért szerint Magyarország az amerikai cégek számára az egyik legígéretesebb befektetési célpont Európában
(Forrás: X/Jászai Gellért)

A 4iG elnöke szerint most van itt az ideje annak, hogy az amerikai cégek megerősítsék jelenlétüket az országban. Mint írta: 

Az Egyesült Államok és Magyarország erős alapokon osztozik a vállalkozói szellemben, az innovációban és a kemény munkában.

Az amerikai befektetők már ma is felismerték a magyar munkaerő képzettségét, az ország központi elhelyezkedését és költséghatékony környezetét, de Jászai szerint a lehetőségek közel sem merültek ki. A globális ellátási láncok átrendeződésével és a piacok átalakulásával Magyarország egyértelmű versenyelőnyt kínálhat. 

Amikor a vezetők az európai terjeszkedésre gondolnak, gyakran először London, Párizs vagy Frankfurt jut eszükbe. Magyarország azonban valami mást kínál: hatékonyságot, alkalmazkodóképességet és értéket.

Stratégiai elhelyezkedés és modern infrastruktúra

Jászai szerint Magyarország páratlan logisztikai összeköttetést biztosít Nyugat-Európa, a Balkán és a Kelet között. 

Budapestről egynapi autóúttal több mint 500 millió fogyasztót lehet elérni az Európai Unióban.

Az ország fejlett infrastruktúrája – beleértve az autópályákat és a nagy sebességű internetet – garantálja a költséghatékony és jövőálló működési környezetet. 

Bár az ország mindössze tízmillió lakosú, „Magyarország következetesen felülmúlja a súlyát”. 

Az uniós tagság akadálymentes hozzáférést biztosít az egységes piachoz, miközben az alacsonyabb munkabérek és a pragmatikus szabályozás további előnyöket kínálnak a nyugat-európai gazdaságokhoz képest.

Munkaerőnk Európa legképzettebbjei közé tartozik

– emelte ki Jászai, aki szerint a magyar egyetemek világszínvonalú mérnököket, informatikusokat és orvosi szakembereket képeznek. Az amerikai cégek így olyan munkaerőhöz juthatnak, amely globálisan gondolkodik, ugyanakkor erősen kötődik a helyi közösségekhez. A cikk arra is rámutat, hogy Magyarország jelentős beruházásokat fordít a kutatás-fejlesztésre, különösen azokban az iparágakban, ahol az Egyesült Államok kiemelkedő: a biotechnológia, a mesterséges intelligencia, a tiszta energia és a fejlett gyártás területén. 

Az ezekben az ágazatokban kötött partnerségek nemcsak nyereséges vállalkozásokat ígérnek, hanem olyan innovációkat is, amelyek erősíthetik a transzatlanti gazdaságot.

Magyarország a stabilitás garanciája

Jászai Gellért szerint a befektetések számára kulcsfontosságú tényező a kiszámíthatóság. „Az egyik legnagyobb, tőzsdén jegyzett magyar vállalat elnökeként magabiztosan állíthatom, hogy az üzlet a stabilitásra épül, és Magyarország ezt kínálja.” Felhívta a figyelmet arra, hogy hazánkban a legalacsonyabb a társasági adókulcs az Európai Unióban, miközben a makrogazdasági keret rugalmas és a befektetőbarát politika számos kedvezményt nyújt.

A kormány támogatása kézzelfogható ösztönzőkben jelenik meg: adókedvezmények, támogatások és dedikált segítség a zöldmezős beruházásokhoz.

A véleménycikk szerint a geopolitikai kockázatok közepette különösen felértékelődik Magyarország szerepe mint biztonságos és megbízható partner. Az ország jogi és pénzügyi intézményei megfelelnek az európai normáknak, ami további biztonságot ad a befektetőknek.

Jászai a történelmi és kulturális kapcsolatok fontosságára is rámutatott. 

Mint írta, a magyar származású amerikaiak kiemelkedő szerepet játszottak az Egyesült Államok üzleti, tudományos és kulturális életében, ami szilárd alapot teremt a kereskedelmi kapcsolatok jövőbeni bővítéséhez. A globális vállalatok ma új partnereket keresnek Ázsia helyett, és ebben a keresésben Magyarország kiemelkedő pozíciót foglalhat el. 

A lehetőség világos. Ha az amerikai cégek várnak, más régiókból érkező versenytársak lépnek előbb. Magyarország nyitott az üzleti lehetőségekre, kész megbízható partnerként szolgálni, és segíteni az amerikai vállalatokat abban, hogy Európában növekedjenek.

Jászai írása egy határozott felhívással zárul:

Most van itt az ideje, hogy az amerikai vállalatok megragadják a lehetőséget. Ragadjuk meg együtt!

Borítókép: Országház (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

