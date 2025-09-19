Magyarország vonzó célpont az amerikai cégeknek

„Évszázadok óta a kitartás és az újrakezdés jellemzi Magyarországot. Európa szívéből olyan kihívásokat győztünk le, amelyek gyengébb nemzeteket megtörtek volna” – írta véleménycikkében Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke. A The Washington Times hasábjain megjelent írásban hangsúlyozta, hogy hazánk ma „modern, stabil és dinamikus gazdaság, mélyen integrálódva Európába, és egyedülálló helyzetben a transzatlanti lehetőségek összekapcsolásában”.

Jászai Gellért szerint Magyarország az amerikai cégek számára az egyik legígéretesebb befektetési célpont Európában

(Forrás: X/Jászai Gellért)

A 4iG elnöke szerint most van itt az ideje annak, hogy az amerikai cégek megerősítsék jelenlétüket az országban. Mint írta:

Az Egyesült Államok és Magyarország erős alapokon osztozik a vállalkozói szellemben, az innovációban és a kemény munkában.

Az amerikai befektetők már ma is felismerték a magyar munkaerő képzettségét, az ország központi elhelyezkedését és költséghatékony környezetét, de Jászai szerint a lehetőségek közel sem merültek ki. A globális ellátási láncok átrendeződésével és a piacok átalakulásával Magyarország egyértelmű versenyelőnyt kínálhat.