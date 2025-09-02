Nemi erőszak miatt emeltek vádat Gérard Depardieu ellen

Depardieu-t május közepén már 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, amiért egy 2021-es forgatáson két nőt szexuálisan zaklatott. Az ítélet ellen a színész fellebbezett.

Az elmúlt hat évben folyamatosan érkeztek a feljelentések és vádak az egyik legjelentősebb francia filmszínész ellen, aki hazájában hangos temperamentumáról, szexista és a nőkkel szembeni lekezelő megjegyzéseiről is ismert, de a megindított húsz eljárás többségét vádemelés nélkül lezárták, mert elévültek.