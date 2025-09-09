Orbán Viktor: Köszönet Matteo Salvininak!

A magya miniszterelnök közösségi oldalán mondott köszönetet az olasz miniszterelnök-helyettesnek amiért kiállt két megtámadott honfitársunk mellett. Orbán Viktor szerint ez a támadás is bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan.

Orbán Viktor közösségi oldalán mondott köszönetet (Fotó: AFP/Piero Cruciatti)

Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva. A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad

– fogalmazott a miniszterelnök közösségi oldalán.

A miniszterelnök posztja végén egyúttal lázadásra szólított fel Brüsszel ellen.

Az eset előzménye, hogy nemrég két magyar fiatalt támadott meg három migráns hátterű férfi. A hölgyek a partról indultak volna vissza a szállásra, amikor a férfiak fuvart ajánlottak neki. A szállás helyett azonban egy félreeső helyre hajtottak, ahol zaklatni kezdték őket. Az elkövetőket később elfogták, az információk szerint mind a három férfi illegálisan tartózkodik Olaszországban.

Borítókép: Orbán Viktor és Matteo Salvini (Fotó: AFP)