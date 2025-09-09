Orbán ViktorOlaszországMatteo Salvini

Orbán Viktor: Köszönet Matteo Salvininak!

A magyar miniszterelnök közösségi oldalán mondott köszönetet az olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett. Orbán Viktor egyúttal jelezte: ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 12:26
Orbán Viktor és Matteo Salvini (fotó: AFP)
Orbán Viktor és Matteo Salvini (fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magya miniszterelnök közösségi oldalán mondott köszönetet az olasz miniszterelnök-helyettesnek amiért kiállt két megtámadott honfitársunk mellett. Orbán Viktor szerint ez a támadás is bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. 

Orbán Viktor közösségi oldalán mondott köszönetet
Orbán Viktor közösségi oldalán mondott köszönetet (Fotó: AFP/Piero Cruciatti)

Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva. A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad

– fogalmazott a miniszterelnök közösségi oldalán. 

A miniszterelnök posztja végén egyúttal lázadásra szólított fel Brüsszel ellen. 

Az eset előzménye, hogy nemrég két magyar fiatalt támadott meg három migráns hátterű férfi. A hölgyek a partról indultak volna vissza a szállásra, amikor a férfiak fuvart ajánlottak neki. A szállás helyett azonban egy félreeső helyre hajtottak, ahol zaklatni kezdték őket. Az elkövetőket később elfogták, az információk szerint mind a három férfi illegálisan tartózkodik Olaszországban. 

Borítókép: Orbán Viktor és Matteo Salvini (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.