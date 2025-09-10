Reagált Orbán Viktor a nap történéseire

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában reagált a strasbourgi európai parlamenti plenáris ülés során történtekre.

Ursula von der Leyen helyzetértékelésével kezdődött a nap, ami az ellene indított bizalmatlansági indítványba torkollott

– írta a kormányfő.

És még csak szerda van!

– tette hozzá sokat sejtetően.

Mint arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke helyzetértékelő beszédet tartott, amelyben azonban alig esett szó az európai emberek valódi problémáiról. Ehelyett a beszéd magvát az Ukrajna támogatásának szükségessége melletti érvelés adta, Von der Leyen többek között továbbra is az orosz energiahordozókról való leválásról és Ukrajna felfegyverzéséről beszélt, figyelmen kívül hagyva a tagállamok érdekeit. Az Európai Bizottság elnöke emellett szintet lépne a hatalomkoncentrációban, és megszüntetné az egyhangúság követelményét a külpolitikai kérdésekben, megkerülve például Magyarország álláspontját. Mindennek ellenére a Tisza párt EP-képviselői lelkesen tapsoltak Von der Leyennek.

Az ülés után a Patrióták képviselőcsoportja bejelentette, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be Von der Leyen ellen.

