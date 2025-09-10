Rendkívüli

Agyonlőtték a népszerű jobboldali aktivistát, Donald Trump szövetségesét

Orbán ViktorEurópai UnióUrsula von der Leyen

Reagált Orbán Viktor a nap történéseire

És még csak szerda van! – reagált a miniszterelnök a nap strasbourgi történéseire. Ursula von der Leyen helyzetértékelő beszéde bizalmatlansági indítványba torkollott– tette hozzá Orbán Viktor.

Munkatársunktól
2025. 09. 10. 23:12
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában reagált a strasbourgi európai parlamenti plenáris ülés során történtekre.

Orbán Viktor Ursula von der Leyen beszédéről posztolt
Orbán Viktor Ursula von der Leyen beszédéről posztolt (Fotó: AFP)

Ursula von der Leyen helyzetértékelésével kezdődött a nap, ami az ellene indított bizalmatlansági indítványba torkollott

– írta a kormányfő.

És még csak szerda van! 

tette hozzá sokat sejtetően.

Mint arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke helyzetértékelő beszédet tartott, amelyben azonban alig esett szó az európai emberek valódi problémáiról. Ehelyett a beszéd magvát az Ukrajna támogatásának szükségessége melletti érvelés adta, Von der Leyen többek között továbbra is az orosz energiahordozókról való leválásról és Ukrajna felfegyverzéséről beszélt, figyelmen kívül hagyva a tagállamok érdekeit. Az Európai Bizottság elnöke emellett szintet lépne a hatalomkoncentrációban, és megszüntetné az egyhangúság követelményét a külpolitikai kérdésekben, megkerülve például Magyarország álláspontját. Mindennek ellenére a Tisza párt EP-képviselői lelkesen tapsoltak Von der Leyennek.

A Tisza párt képviselői lelkesen tapsoltak Von der Leyennek
A Tisza párt képviselői lelkesen tapsoltak Von der Leyennek

Az ülés után a Patrióták képviselőcsoportja bejelentette, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be Von der Leyen ellen.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.