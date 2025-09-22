FranciaországIzraelPalesztina

Palesztin zászlók lepték el Franciaországot

Hiába a belügyminisztérium tiltása, több helyen is kitűzték a palesztin zászlót. Az indok, hogy Emmanuel Macron államfő hamarosan hivatalosan is elismeri a palesztin államot az ENSZ Közgyűlésében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 22:21
Fotó: GUILLAUME PINON Forrás: Hans Lucas
Körülbelül ötven francia önkormányzat, köztük a harmadik legnagyobb francia város, Lyon városháza – a belügyminiszteri tiltás ellenére - kitűzte hétfőn a palesztin zászlót. Az indok az volt, hogy Emmanuel Macron államfő az ENSZ Közgyűlésének ülésszaka idején tartandó egyik konferencián hivatalosan is elismeri a palesztin államot.

Fotó: GUILLAUME PINON / Hans Lucas

A francia belügyminisztérium, amely a közszolgálat semlegességére, a francia külpolitikába való be nem avatkozás elvére és a közrendet fenyegető „súlyos zavargások” veszélyére hivatkozva utasította a prefektusokat, hogy akadályozzák meg a zászlókitűzéseket, 52 ellenszegülő települést számolt össze hétfőn a mintegy 35 ezerből.

A palesztin állam elismerésének kérdése megosztja a francia társadalmat és a politikai pártokat.

Franciaországban él Európa legnagyobb zsidó közössége, több mint félmillióan, valamint Európa egyik legnagyobb arab-muszlim közössége is, a becslések szerint 5-6 millió fővel.

Miközben az ellenzékben politizáló Szocialista Párt vezetője, Olivier Faure arra kérte az önkormányzatokat, hogy a polgármesteri hivatalokra tűzzék ki a palesztin zászlót, és felszólította az államfőt, hogy „engedélyezze” a kezdeményezést, Bruno Retailleau jobboldali belügyminiszter felszólította a prefektusokat, hogy tegyenek feljelentést a törvénnyel szembeszegülőkkel szemben.

Bár Emmanuel Macron kifejezte szolidaritását Izraellel a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet 2023. október 7-én Izraelben végrehajtott merényletsorozata után, azóta egyre több kritikát fogalmazott meg az izraeli kormány gázai stratégiájával kapcsolatban.

Lyonban Grégory Doucet Zöld párti polgármester jelezte, hogy a városházára kitűzött palesztin zászló kísérőeleme „a köztársasági elnök által az ENSZ Közgyűlésben bejelentendő történelmi döntésnek: Franciaország végre elismeri a palesztin államot”.

A párizsi régió több baloldali vezetésű városa hasonlóan lépett fel, például a fővároshoz közeli Saint-Denis, mégpedig Olivier Faure jelenlétében.

„Ez a zászló nem a Hamász zászlaja, hanem azoknak a nőknek és férfiaknak a zászlaja, akiknek szintén joguk van a szabadsághoz és az önrendelkezéshez” – mondta a szocialista politikus, aki „sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a belügyminiszter nem talált jobb megoldást, mint elítélni azokat a polgármestereket, akik teljesítik a szolidaritási kötelességüket”.

A Párizstól délre fekvő Malakoffban a kommunista polgármester már pénteken kifüggesztette a palesztin zászlót, amely a közigazgatási bíróságnak a prefektúra intézkedése nyomán hozott végzése ellenére is a városháza homlokzatán maradt. Az adminisztratív bíróság hétfőn napi 150 eurós bírságot szabott ki a városházára, amíg a zászlót le nem veszik.

A Párizstól északra található Saint-Ouen szocialista polgármestere viszont úgy döntött, hogy a palesztin zászló mellett az izraeli zászlót is kitűzi. Ezt tette a párizsi önkormányzat is, amely az Eiffel-toronyra helyezte ki a két zászlót.

Marseille-ben, Franciaország második legnagyobb városában, Benoît Payan polgármester, aki a baloldali többséget vezeti, hétfőn nem engedélyezte a palesztin zászló kitűzését. Párizs egyik délkeleti elővárosának, Créteil-nek a szocialista polgármestere, Laurent Cathala pedig jelezte, „a társadalmi kohézió” érdekében nem csatlakozik a zászlókitűzők mozgalmához, amelyet a kormányzó jobboldali Köztársaságiak és az ellenzékben lévő, Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés élesen bírált.

Borítókép: Palesztin zászló egy francia épületen (Fotó: AFP)

