Palesztin zászlók lepték el Franciaországot

Körülbelül ötven francia önkormányzat, köztük a harmadik legnagyobb francia város, Lyon városháza – a belügyminiszteri tiltás ellenére - kitűzte hétfőn a palesztin zászlót. Az indok az volt, hogy Emmanuel Macron államfő az ENSZ Közgyűlésének ülésszaka idején tartandó egyik konferencián hivatalosan is elismeri a palesztin államot.

Több helyen is kifüggesztették a palesztin zászlót

Fotó: GUILLAUME PINON / Hans Lucas

A francia belügyminisztérium, amely a közszolgálat semlegességére, a francia külpolitikába való be nem avatkozás elvére és a közrendet fenyegető „súlyos zavargások” veszélyére hivatkozva utasította a prefektusokat, hogy akadályozzák meg a zászlókitűzéseket, 52 ellenszegülő települést számolt össze hétfőn a mintegy 35 ezerből.

A palesztin állam elismerésének kérdése megosztja a francia társadalmat és a politikai pártokat.

Franciaországban él Európa legnagyobb zsidó közössége, több mint félmillióan, valamint Európa egyik legnagyobb arab-muszlim közössége is, a becslések szerint 5-6 millió fővel.