Börtönbe kerülhet Soros György

A Soros Alapítvány nyolcvan millió dollárt adományozott erőszakhoz kapcsolódó csoportoknak – tárta fel egy jelentés. Soros György alapítványán keresztül a terrorizmust és a bűnözést támogatta.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 19:15
Soros György Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
A Capital Research Center új jelentése részletesen bemutatja, hogyan juttatott Soros György milliárdos Nyílt Társadalom alapítványa több mint 80 millió dollárt terrorizmussal vagy szélsőséges erőszakkal kapcsolatos csoportoknak.

Soros György alapítványa olyan szervezeteket támogatott, amelyek közvetlenül támogatják a terrorizmust és a bűnözést
Soros György alapítványa olyan szervezeteket támogatott, amelyek közvetlenül támogatják a terrorizmust és a bűnözést Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A jelentésből kiderül az is, hogy az alapítvány több mint 23 millió dollárt adott hét olyan csoportnak, amelyek „közvetlenül támogatják a belföldi terrorizmust és a bűnözést” az Egyesült Államokban, többek között erőszak, vagyonrombolás, gazdasági szabotázs és zaklatás formájában, amelyek megfelelnek a belföldi terrorizmus definíciójának.

A Ryan Mauro által írt jelentés részletesen bemutatja a belföldi terrorista tevékenységek és a nemzetközi terrorizmus, különösen a Hamász, valamint a kommunista szimpatizánsok támogatása közötti kapcsolatot.

Az Open Society (Nyílt Társadalom Alapítvány) több millió dollárt juttatott olyan amerikai szervezeteknek, amelyek az FBI által belföldi terrorizmusnak minősített  akciókban vesznek részt

– tartalmazza a jelentés, amelyben többek között az áll:

Ezen csoportok közé tartozik a Center for Third World Organizing és militáns partnere, a Ruckus Society, amely a 2020-as zavargások során aktivistákat képezett ki vagyonrombolásra és szabotázsra, valamint a Sunrise Movement, amely támogatta az Antifához kapcsolódó Stop Cop City kampányt, amelynek aktivistái jelenleg több mint 40 belföldi terrorizmus váddal és 60 zsarolás váddal szembesülnek.

A jelentés kiemeli a Sunrise Movementet, amely szerinte legalább 2 millió dollárt kapott az Open Society-tól, hozzátéve, hogy „támogatta és pénzügyi támogatást kért” az Antifa-hoz kapcsolódó csoportok, például a Stop Cop City/Defend the Atlanta Forest koalíció számára. 

A koalíciót gyújtogatásokkal és a rendfenntartó erők és közüzemi dolgozók elleni erőszakos cselekményekkel hozták összefüggésbe, többek között egy rendőri kiképzőközpont építkezésének molotov-koktélokkal, téglákkal és kövekkel történő megtámadásával, valamint építőipari gépek felgyújtásával.

Emellett nyíltan Izrael-ellenes kampányt folytattak és ilyen rendezvényeket is szerveztek.

A Sunrise Movement a jelentés szerint a tevékenységének részeként arra buzdította támogatóit, hogy adományozzanak az Atlanta Solidarity Fundnak, amely különböző formában támogatta a tüntetőket, többek között jogi védelemmel és anyagi ellátással.

Az alap elismeri, hogy óvadékot fizet és jogi védelmet biztosít a letartóztatott tüntetőknek. Az ügyészek szerint az alap emellett lőszer, megfigyelő berendezések, kézi rádiók, drónok és számos kempingfelszerelés finanszírozását is biztosítja a Stop Cop City terrorista tevékenységekhez

– áll a jelentésben, amely szerint a Nyílt Társadalom Alapítvány által támogatott egyéb csoportok között szerepel a Center for Third World Organizing/Ruckus Society/BlackOUT Collective, amely 2020 óta négyszázezer dollárt kapott. 

A csoport mindeközben „azzal dicsekszik, hogy a 2020 nyári George Floyd-zavargások során „az utcán lévő emberekkel együtt harcolt”.

Soros György alapítványán keresztül a terrorizmust és a bűnözést támogatta

 A Sorosék által támogatott szervezet 2020-2021-ben több ezer embert képzett ki, akik felkelésekben vettek részt, több mint száz szervezetet támogattak, és új taktikákat tanítva a zárlat idején végrehajtandó akciókhoz. 

A központ „közvetlen akciókhoz” nyújt képzést, amely kifejezés konfrontatív, általában erőszakos és romboló tiltakozásokra utal

– fogalmaz a jelentés.

 

A szervezet három szélsőséges csoportot egyesített központjába, melyek közül legalább kettő a bűnözést támogatta. Ezek egyike az anarchizmussal kapcsolatos Ruckus Society-t, amely egy militáns csoport, amely büszkélkedik azzal, hogy segít a zavargóknak, mint például a 2020-as minnesotaiaknak.

A jelentés rámutat, hogy a Ruckus Society egyik alapítója egy anarchista-környezetvédő terrorcsoportot is alapított, hivatkozva az InfluenceWatch-ra, amely szerint a társaság „saját képzési anyagai azt állítják, hogy a csoport oktatást nyújt az „igazságtalan rendszerrel szembeni ellenállás taktikáiról. Ezek közül néhány lehet legális stratégia, míg mások törvényen kívül eshetnek, mint például a polgári engedetlenség alkalmazása”.

A jelentés továbbá azt állítja, hogy a The BlackOUT Collective „készített egy Hamász-párti útmutatót, amely dicsőíti az október 7-i izraeli terrortámadásokat”.

Az útmutató a Ruckus Society anyagaiból is tartalmaz olyanok elemeket, amelyek illegális „közvetlen akciók” végrehajtását szorgalmazzák és utasításokat adnak azokhoz, beleértve a vagyonrombolást, a rendfenntartó szervek kijátszását, hamis személyazonosító okmányok használatát, épületek és földterületek elfoglalását, vagyon lefoglalását, kormányzati ügynökök kilétének felfedését, blokádokat, kormányzati vagy ipari tevékenységek megzavarását és gazdasági leállásokat. Mindezek a cselekmények belföldi terrorizmusnak minősülnek.

Soros György börtönbe kerülhet

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kormányzata kampányt indít a „baloldali terrorizmust” finanszírozó körök felszámolására. Nyíltan megnevezték a Demokrata Párt két legjelentősebb adományozóját Soros Györgyöt és Reid Hoffmant. Trump utasítása értelmében egy munkacsoport áll az élére az akciónak, amely több kormányzati szervet is bevon, köztük a pénzügyminisztériumot. Céljuk „azon pénzügyi hálózatok feltárása és felszámolása, amelyek belső terrorizmust és politikai erőszakot finanszíroznak.”

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

