Börtönbe kerülhet Soros György

A Capital Research Center új jelentése részletesen bemutatja, hogyan juttatott Soros György milliárdos Nyílt Társadalom alapítványa több mint 80 millió dollárt terrorizmussal vagy szélsőséges erőszakkal kapcsolatos csoportoknak.

Soros György alapítványa olyan szervezeteket támogatott, amelyek közvetlenül támogatják a terrorizmust és a bűnözést Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A jelentésből kiderül az is, hogy az alapítvány több mint 23 millió dollárt adott hét olyan csoportnak, amelyek „közvetlenül támogatják a belföldi terrorizmust és a bűnözést” az Egyesült Államokban, többek között erőszak, vagyonrombolás, gazdasági szabotázs és zaklatás formájában, amelyek megfelelnek a belföldi terrorizmus definíciójának.

A Ryan Mauro által írt jelentés részletesen bemutatja a belföldi terrorista tevékenységek és a nemzetközi terrorizmus, különösen a Hamász, valamint a kommunista szimpatizánsok támogatása közötti kapcsolatot.

Az Open Society (Nyílt Társadalom Alapítvány) több millió dollárt juttatott olyan amerikai szervezeteknek, amelyek az FBI által belföldi terrorizmusnak minősített akciókban vesznek részt

– tartalmazza a jelentés, amelyben többek között az áll:

Ezen csoportok közé tartozik a Center for Third World Organizing és militáns partnere, a Ruckus Society, amely a 2020-as zavargások során aktivistákat képezett ki vagyonrombolásra és szabotázsra, valamint a Sunrise Movement, amely támogatta az Antifához kapcsolódó Stop Cop City kampányt, amelynek aktivistái jelenleg több mint 40 belföldi terrorizmus váddal és 60 zsarolás váddal szembesülnek.

A jelentés kiemeli a Sunrise Movementet, amely szerinte legalább 2 millió dollárt kapott az Open Society-tól, hozzátéve, hogy „támogatta és pénzügyi támogatást kért” az Antifa-hoz kapcsolódó csoportok, például a Stop Cop City/Defend the Atlanta Forest koalíció számára.

A koalíciót gyújtogatásokkal és a rendfenntartó erők és közüzemi dolgozók elleni erőszakos cselekményekkel hozták összefüggésbe, többek között egy rendőri kiképzőközpont építkezésének molotov-koktélokkal, téglákkal és kövekkel történő megtámadásával, valamint építőipari gépek felgyújtásával.

Emellett nyíltan Izrael-ellenes kampányt folytattak és ilyen rendezvényeket is szerveztek.