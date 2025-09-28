Börtönbe kerülhet Soros György

A Capital Research Center új jelentése részletesen bemutatja, hogyan juttatott Soros György milliárdos Nyílt Társadalom alapítványa több mint 80 millió dollárt terrorizmussal vagy szélsőséges erőszakkal kapcsolatos csoportoknak.
A jelentésből kiderül az is, hogy az alapítvány több mint 23 millió dollárt adott hét olyan csoportnak, amelyek „közvetlenül támogatják a belföldi terrorizmust és a bűnözést” az Egyesült Államokban, többek között erőszak, vagyonrombolás, gazdasági szabotázs és zaklatás formájában, amelyek megfelelnek a belföldi terrorizmus definíciójának.
A Ryan Mauro által írt jelentés részletesen bemutatja a belföldi terrorista tevékenységek és a nemzetközi terrorizmus, különösen a Hamász, valamint a kommunista szimpatizánsok támogatása közötti kapcsolatot.
Az Open Society (Nyílt Társadalom Alapítvány) több millió dollárt juttatott olyan amerikai szervezeteknek, amelyek az FBI által belföldi terrorizmusnak minősített akciókban vesznek részt
– tartalmazza a jelentés, amelyben többek között az áll:
Ezen csoportok közé tartozik a Center for Third World Organizing és militáns partnere, a Ruckus Society, amely a 2020-as zavargások során aktivistákat képezett ki vagyonrombolásra és szabotázsra, valamint a Sunrise Movement, amely támogatta az Antifához kapcsolódó Stop Cop City kampányt, amelynek aktivistái jelenleg több mint 40 belföldi terrorizmus váddal és 60 zsarolás váddal szembesülnek.
A jelentés kiemeli a Sunrise Movementet, amely szerinte legalább 2 millió dollárt kapott az Open Society-tól, hozzátéve, hogy „támogatta és pénzügyi támogatást kért” az Antifa-hoz kapcsolódó csoportok, például a Stop Cop City/Defend the Atlanta Forest koalíció számára.
A koalíciót gyújtogatásokkal és a rendfenntartó erők és közüzemi dolgozók elleni erőszakos cselekményekkel hozták összefüggésbe, többek között egy rendőri kiképzőközpont építkezésének molotov-koktélokkal, téglákkal és kövekkel történő megtámadásával, valamint építőipari gépek felgyújtásával.
Emellett nyíltan Izrael-ellenes kampányt folytattak és ilyen rendezvényeket is szerveztek.