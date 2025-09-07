Rendkívüli

A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén

Stephen Kingillegális migrációTrump

Stephen King nekiment Trumpnak

Borús jövőt jósol Donald Trump amerikai elnök számára a horror mestere. Stephen King szerint Trump támogatóinak hozzáállása megváltozhat.

Munkatársunktól
2025. 09. 07. 22:49
Stephen King
Stephen King Fotó: Getty Images via AFP
Merész jóslattal állt elő a világhírű horroríró, Stephen King – számol be róla a New York Post amerikai napilap.

Stephen King szerint Donald Trumpot megtagadhatják később a mostani támogatói
Stephen King szerint Donald Trumpot megtagadhatják később a mostani támogatói (Fotó: Getty Images via AFP)

A 77 éves író a The Sunday Times brit napilapnak adott interjújában kijelentette, hogy húsz-harminc év múlva Trump szavazói tagadni fogják, hogy valaha is az egykori elnökre szavaztak.

King párhuzamot vont egy híres baseballmérkőzéssel, amelyen alig ötezren voltak jelen, később mégis tízezrek állították, hogy élőben látták Bobby Thomson legendás hazafutását.

Szóval szerintem [Trump esetében] az ellenkezője igaz. Húsz vagy harminc év múlva, amikor én már nem leszek, és te is öreg leszel, szerintem sokan azt fogják mondani: »Hát, én soha nem szavaztam Trumpra«

– fogalmazott King.

Mivel Stephen olyan sokáig írt fikciót, érthető, hogy nincs fogalma a valóságról

– szúrt oda Abigail Jackson szóvivő a Fox News amerikai televíziós hálózatnak nyilatkozva.

Stephen King Trump migrációs politikáját kritizálta

Az interjúban King kritizálta a Trump-adminisztráció bevándorláspolitikáját is, a bűnöző illegális migránsok kitoloncolását disztópikus 20. századi regényekhez hasonlítva.

Ha ezt 1965-ben írtam volna egy könyvbe – ha egyáltalán megjelent volna –, akkor allegóriaként jelent volna meg, mint az Állatfarm

– mondta King, utalva Orwell klasszikus művére.

Az amerikai bevándorlási és vámügyi hatóságnügynökeit egyenesen a Gestapóhoz hasonlította.

A horrorkirály bevallotta, tisztában van azzal, hogy rajongói közül sokan Trump támogatói, de úgy érzi, kötelessége kimondani, amit gondol.

Borítókép: Stephen King (Fotó: Getty Images via AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

