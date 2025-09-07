Stephen King nekiment Trumpnak

Merész jóslattal állt elő a világhírű horroríró, Stephen King – számol be róla a New York Post amerikai napilap.

Stephen King szerint Donald Trumpot megtagadhatják később a mostani támogatói (Fotó: Getty Images via AFP)

A 77 éves író a The Sunday Times brit napilapnak adott interjújában kijelentette, hogy húsz-harminc év múlva Trump szavazói tagadni fogják, hogy valaha is az egykori elnökre szavaztak.