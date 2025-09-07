Stephen King nekiment Trumpnak

King párhuzamot vont egy híres baseballmérkőzéssel, amelyen alig ötezren voltak jelen, később mégis tízezrek állították, hogy élőben látták Bobby Thomson legendás hazafutását.
Szóval szerintem [Trump esetében] az ellenkezője igaz. Húsz vagy harminc év múlva, amikor én már nem leszek, és te is öreg leszel, szerintem sokan azt fogják mondani: »Hát, én soha nem szavaztam Trumpra«
– fogalmazott King.
Mivel Stephen olyan sokáig írt fikciót, érthető, hogy nincs fogalma a valóságról
– szúrt oda Abigail Jackson szóvivő a Fox News amerikai televíziós hálózatnak nyilatkozva.
Stephen King Trump migrációs politikáját kritizálta
Az interjúban King kritizálta a Trump-adminisztráció bevándorláspolitikáját is, a bűnöző illegális migránsok kitoloncolását disztópikus 20. századi regényekhez hasonlítva.
Ha ezt 1965-ben írtam volna egy könyvbe – ha egyáltalán megjelent volna –, akkor allegóriaként jelent volna meg, mint az Állatfarm
– mondta King, utalva Orwell klasszikus művére.