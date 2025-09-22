Szijjártó PéterMagyarországcsalád

Szijjártó Péter: Erős családokra van szükség ahhoz, hogy újra naggyá tegyük Magyarországot

A kormány célja, hogy ismét naggyá tegye Magyarországot, ehhez viszont erős családokra van szükség, amelyek alapját a nők, az anyák jelentik – közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban. Szijjártó Péter egyúttal kiemelte: Magyarország épp ezért gazdasági intézkedésekkel is segíti a családokat.

Brém-Nagy Márton
2025. 09. 22. 21:59
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ negyedik nőügyi világkonferenciájának évfordulója alkalmából rendezett ülésen leszögezte, hogy Magyarországon továbbra is a családok képezik a társadalom alapját, miközben mára a család intézménye a szélsőséges genderideológia súlyos támadásának van kitéve. Szijjártó péter hangsúlyozta, hazánkban senkit nem kerülhet hátrányos anyagi helyzetbe a gyerekvállalás miatt. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hazánkban továbbra is a család a társadalom alapja
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyarországon a családot anya, apa és gyermekek alkotják. Az anya nő, az apa férfi

– hangsúlyozta.

Majd elmondta, hogy a magyar kormány két fontos alapelvet követ: először is azt, hogy a gyerekvállalás senkit ne hozzon hátrányos helyzetbe anyagilag, másodszor pedig azt, hogy meg kell teremteni minden szükséges feltételt ahhoz, hogy a család és a karrier összeegyeztethető legyen.

Szijjártó Péter ennek kapcsán arra emlékeztetett, hogy Magyarországon családközpontú adórendszert vezettek be, amelynek keretében élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentesség illeti meg a négy vagy több gyereket vállaló nőket, ezt azonban jövő héttől már a háromgyermekes, 2026-től pedig majd a kétgyermekes anyákra is kiterjesztik.

Aláhúzta, hogy az anya a gyermeke hat hónapos koráig a korábbi bruttó fizetését nettóként kapja meg, két és fél éves korig pedig, ha úgy döntenek, hogy otthon maradnak, akkor a bérük 70 százalékát kapják kézhez.

Emellett kitért arra is, hogy minden nő, aki negyven évet ledolgozott, az életkortól függetlenül elmehet nyugdíjba, illetve érintette a babaváró hitelt is.

Nagyon világos célunk van. Újra naggyá akarjuk tenni Magyarországot. Ez pedig egyedül erős családok révén lehetséges. És mind tudjuk, hogy az erős család alapja a nő, az anya, akit mi nagyon tisztelünk

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

