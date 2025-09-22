Szijjártó Péter: Erős családokra van szükség ahhoz, hogy újra naggyá tegyük Magyarországot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ negyedik nőügyi világkonferenciájának évfordulója alkalmából rendezett ülésen leszögezte, hogy Magyarországon továbbra is a családok képezik a társadalom alapját, miközben mára a család intézménye a szélsőséges genderideológia súlyos támadásának van kitéve. Szijjártó péter hangsúlyozta, hazánkban senkit nem kerülhet hátrányos anyagi helyzetbe a gyerekvállalás miatt.

Magyarországon a családot anya, apa és gyermekek alkotják. Az anya nő, az apa férfi

– hangsúlyozta.

Majd elmondta, hogy a magyar kormány két fontos alapelvet követ: először is azt, hogy a gyerekvállalás senkit ne hozzon hátrányos helyzetbe anyagilag, másodszor pedig azt, hogy meg kell teremteni minden szükséges feltételt ahhoz, hogy a család és a karrier összeegyeztethető legyen.