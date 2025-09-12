Riasztottak Amerikában szeptember 11-én

Jodey Arrington texasi republikánus szerint a belföldi terrorizmus esetében „nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, mikor”. Hangsúlyozta: „Egyik oldalon sem lehet leengedni a védelmet. Én ott voltam a Fehér Házban szeptember 11-én George W. Bush mellett.” Arrington különösen azokra a veszélyekre figyelmeztetett, amelyeket a határon át bejutó terroristák jelentenek:

Nem engedhetjük meg, hogy a határ nyitva maradjon, miközben rekordszámban kerülnek emberek a terrorfigyelő listára.

Troy Nehls texasi republikánus is attól tart, hogy a Biden-kormány politikája miatt terroristák érkeztek az Egyesült Államokba:

A déli határon át az elmúlt négy évben bejutó emberek ártatlan áldozatokra vadásznak.

Royhoz hasonlóan Nehls is bírálta az amerikaiak közötti erőszakot:

Már nem tudunk nyugodtan vitatkozni. Az emberek ökölre mennek, fegyvert rántanak, lövöldöznek. Ez már túl messzire ment

– mondta.