Riasztottak Amerikában szeptember 11-én

A szeptember 11-i támadások évfordulóján amerikai politikusok arra figyelmeztettek, hogy napjainkban a hazai terrorizmus számít a legkomolyabb fenyegetésnek. Chip Roy texasi republikánus úgy véli, az Egyesült Államokban meggyengült a jogállamiság és a civil párbeszéd iránti tisztelet, ami súlyos veszélyeket rejt.

2025. 09. 12. 8:48
Washington DC-ben félárbocra eresztették a zászlókat Fotó: YASIN OZTURK Forrás: ANADOLU
A 2001. szeptember 11-i terrortámadások 24. évfordulóján a Kongresszus republikánus és demokrata tagjai egyaránt arról beszéltek, hogy leginkább a fokozódó hazai, vagyis belföldi terrorizmus aggasztja őket – írja az Origo.

Amerikában a belföldi terrorizmus növekvő veszélyére figyelmzeztettek (Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU)
Amikor arról kérdezték, hogy a hazai vagy a külföldi terroristák jelentenek-e nagyobb fenyegetést, Tim Burchett Tennessee-i republikánus képviselő a Fox News Digitalnak úgy nyilatkozott: „Minden irányból résen kell lenni.” 

Ugyanakkor a konzervatív vezető, Charlie Kirk utahi meggyilkolása kapcsán különösen a baloldalt tette felelőssé: „Ebben vér tapad a kezükhöz, ez kétségtelen. A következmények a választásokon is óriásiak lehetnek.”

Jodey Arrington texasi republikánus szerint a belföldi terrorizmus esetében „nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, mikor”. Hangsúlyozta: „Egyik oldalon sem lehet leengedni a védelmet. Én ott voltam a Fehér Házban szeptember 11-én George W. Bush mellett.” Arrington különösen azokra a veszélyekre figyelmeztetett, amelyeket a határon át bejutó terroristák jelentenek: 

Nem engedhetjük meg, hogy a határ nyitva maradjon, miközben rekordszámban kerülnek emberek a terrorfigyelő listára.

Troy Nehls texasi republikánus is attól tart, hogy a Biden-kormány politikája miatt terroristák érkeztek az Egyesült Államokba: 

A déli határon át az elmúlt négy évben bejutó emberek ártatlan áldozatokra vadásznak.

Royhoz hasonlóan Nehls is bírálta az amerikaiak közötti erőszakot:

Már nem tudunk nyugodtan vitatkozni. Az emberek ökölre mennek, fegyvert rántanak, lövöldöznek. Ez már túl messzire ment

– mondta.

Borítókép: Félárbócra eresztett zászló Washingtonban (AFP)

