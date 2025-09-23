Trump helikopterének elvakítása előtt a bírósági iratok szerint a gyanúsított, a 39 éves Jacob Samuel Winkler félmeztelenül, magában beszélve és hangoskodva keltett feltűnést a Fehér Ház közelében. Egy titkosszolgálati tiszt világította meg a férfit zseblámpájával, mire Winkler a vörös lézerrel a tiszt arcába világított, ideiglenesen elvakítva őt, írta az NBC News.
Lézerrel célozta meg Trump helikopterét egy férfi
Washingtonban egy férfit vettek őrizetbe, miután lézerpointerrel világított rá a Marine One-ra, az elnöki helikopterre, amelyen már Donald Trump is tartózkodott a Fehér Házból történő induláskor. Az eset szövetségi bűncselekménynek minősül, akár öt év börtönnel és 250 ezer dolláros pénzbírsággal is büntethető.
Ezt követően a gyanúsított ugyanazzal a lézerpointerrel a Marine One irányába célzott, miközben az alacsonyan repülő helikopter éppen felszállt a Fehér Ház kertjéből. A tiszt jelentése szerint ez „komoly veszélyt jelentett az elnöki gépre és minden utasára nézve”, hiszen a lézersugár átmeneti vakságot és tájékozódási zavart idézhet elő a pilótáknál, különösen zsúfolt légtérben, más helikopterek közelségében.
További Külföld híreink
Trumpnak nem esett baja, a férfit lefegyverezték
A férfit a helyszínen lefegyverezték, a lézerpointert elvették tőle, majd megbilincselték. A gyanúsított a földre térdelve többször is azt ismételgette:
Bocsánatot kell kérnem Donald Trumptól. Bocsánatot kérek Donald Trumptól.
A vizsgálat során kiderült, hogy Winklernél egy közepes nagyságú kés is volt.
Kihallgatásakor elismerte, hogy a Marine One felé irányította a lézert, ugyanakkor azt állította, nem tudta, hogy ez tilos, és szerinte „mindenféle dologra” szokott rávilágítani, például közlekedési táblákra.
Az ügyészség vádat emelt ellene légi jármű elleni támadás veszélyeztetése miatt.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök a Marine One fedélzetén (Fotó: Anadolu/AFP/Yasin Ozturk)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin a folyamatos provokációval üzen a NATO-nak?
A közelmúlt eseményei rettegésben tartják Európát.
Szijjártó Péter szerint fontos gazdasági kapcsolat alakul Kubával
Szijjártó Péter New Yorkból jelentkezett be.
Ismét megúszta: az EP bizottsága döntött Ilaria Salis mentelmi jogával kapcsolatban
A szélsőbaloldali európai parlamenti képviselőnek nem kell egyelőre bíróság elé állnia Magyarországon. Brüsszel megvédte a bűnöző olasz képviselőt.
Itt a brüsszeli döntés Magyar Péterről
Politikai paktum Brüsszelben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin a folyamatos provokációval üzen a NATO-nak?
A közelmúlt eseményei rettegésben tartják Európát.
Szijjártó Péter szerint fontos gazdasági kapcsolat alakul Kubával
Szijjártó Péter New Yorkból jelentkezett be.
Ismét megúszta: az EP bizottsága döntött Ilaria Salis mentelmi jogával kapcsolatban
A szélsőbaloldali európai parlamenti képviselőnek nem kell egyelőre bíróság elé állnia Magyarországon. Brüsszel megvédte a bűnöző olasz képviselőt.
Itt a brüsszeli döntés Magyar Péterről
Politikai paktum Brüsszelben.