Trump lézer céloz helikopter Fehér Ház

Lézerrel célozta meg Trump helikopterét egy férfi

Washingtonban egy férfit vettek őrizetbe, miután lézerpointerrel világított rá a Marine One-ra, az elnöki helikopterre, amelyen már Donald Trump is tartózkodott a Fehér Házból történő induláskor. Az eset szövetségi bűncselekménynek minősül, akár öt év börtönnel és 250 ezer dolláros pénzbírsággal is büntethető.

Szabó István
Forrás: NBC News2025. 09. 23. 10:58
Donald Trump amerikai elnök a Marine One fedélzetén Fotó: Yasin Ozturk Forrás: Anadolu/AFP
Trump helikopterének elvakítása előtt a bírósági iratok szerint a gyanúsított, a 39 éves Jacob Samuel Winkler félmeztelenül, magában beszélve és hangoskodva keltett feltűnést a Fehér Ház közelében. Egy titkosszolgálati tiszt világította meg a férfit zseblámpájával, mire Winkler a vörös lézerrel a tiszt arcába világított, ideiglenesen elvakítva őt, írta az NBC News.

WASHINGTON DC, UNITED STATES - SEPTEMBER 22 : U.S. President Donald Trump walk to the Marine One for departs the White House to New York for UN General Assembly on September 22, 2025, in Washington, DC, United States. Yasin Ozturk / Anadolu (Photo by Yasin Ozturk / Anadolu via AFP)
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Marine One fedélzetére száll fel (Fotó: Anadolu/AFP/Yasin Ozturk)

Ezt követően a gyanúsított ugyanazzal a lézerpointerrel a Marine One irányába célzott, miközben az alacsonyan repülő helikopter éppen felszállt a Fehér Ház kertjéből. A tiszt jelentése szerint ez „komoly veszélyt jelentett az elnöki gépre és minden utasára nézve”, hiszen a lézersugár átmeneti vakságot és tájékozódási zavart idézhet elő a pilótáknál, különösen zsúfolt légtérben, más helikopterek közelségében.

Trumpnak nem esett baja, a férfit lefegyverezték

A férfit a helyszínen lefegyverezték, a lézerpointert elvették tőle, majd megbilincselték. A gyanúsított a földre térdelve többször is azt ismételgette: 

Bocsánatot kell kérnem Donald Trumptól. Bocsánatot kérek Donald Trumptól.

A vizsgálat során kiderült, hogy Winklernél egy közepes nagyságú kés is volt. 

10 October 2019, North Rhine-Westphalia, Oberhausen: A torch with laser pointer is used in Oberhausen. Photo: Fabian Strauch/dpa (Photo by Fabian Strauch / dpa Picture-Alliance via AFP)
Illusztráció, egy lézerpointer vakítása (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP Fabian Strauch)

Kihallgatásakor elismerte, hogy a Marine One felé irányította a lézert, ugyanakkor azt állította, nem tudta, hogy ez tilos, és szerinte „mindenféle dologra” szokott rávilágítani, például közlekedési táblákra.

Az ügyészség vádat emelt ellene légi jármű elleni támadás veszélyeztetése miatt.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök a Marine One fedélzetén (Fotó: Anadolu/AFP/Yasin Ozturk)
 

