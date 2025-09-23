Lézerrel célozta meg Trump helikopterét egy férfi

Trumpnak nem esett baja, a férfit lefegyverezték

A férfit a helyszínen lefegyverezték, a lézerpointert elvették tőle, majd megbilincselték. A gyanúsított a földre térdelve többször is azt ismételgette:

Bocsánatot kell kérnem Donald Trumptól. Bocsánatot kérek Donald Trumptól.

A vizsgálat során kiderült, hogy Winklernél egy közepes nagyságú kés is volt.

Illusztráció, egy lézerpointer vakítása (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP Fabian Strauch)

Kihallgatásakor elismerte, hogy a Marine One felé irányította a lézert, ugyanakkor azt állította, nem tudta, hogy ez tilos, és szerinte „mindenféle dologra” szokott rávilágítani, például közlekedési táblákra.

Az ügyészség vádat emelt ellene légi jármű elleni támadás veszélyeztetése miatt.