Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Fekete Rajmund

Miért nem okozott meglepetést Trump?

Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója szerint nem meglepő Donald Trump kijelentése, miszerint az Egyesült Államok nem kíván Ukrajnáért harcolni, a konfliktus rendezése Európára tartozik. Hangsúlyozta, hogy Trump hivatalba lépése óta látványosan javultak a magyar–amerikai kapcsolatok, és kiemelte Orbán Viktor szerepét: „több alkalommal is találkoztak, fontos geopolitikai kérdésekben is megvitatják álláspontjukat, véleményüket”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 18:53
Donald Trump amerikai elnök Fotó: LUIZ RAMPELOTTO Forrás: NurPhoto
Fekete Rajmund az Origónak adott interjúban arról beszélt, hogy várható volt Donald Trump kijelentése, miszerint az USA nem fog Ukrajnáért harcolni.


Donald Trump amerikai elnök Fotó: LUIZ RAMPELOTTO / NurPhoto

Így nyilatkozott:

Trump már korábban is hangsúlyozta, hogy ha ő lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor az egész háború nem robbant volna ki, és szerinte az európai, főleg a nyugat-európai országok érdekeltek a háború eszkalálásában és elhúzódásában. Hiszen ez az elit azért nem akarja a békét, mert fontosabb neki annak a háborús vészhelyzetnek a fenntartása, sőt élezése, amitől esélyt vár a túlélésre.

Trump felismerte, hogy a világpolitika megváltozott és benne az Egyesült Államok a helye és szerepe is az Amerika-szakértő szerint. „Ehhez az új világrendhez kell igazítania az amerikai elnöknek a kül- és biztonságpolitikáját, ahol Oroszország és Kína mellett olyan játékosok is ott állnak az ajtóban, mint például India.”

Fekete Rajmund Trump ENSZ-közgyűlésen tett kijelentései kapcsán úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnök már korábban is jelezte a szövetségeseknek: nagyobb szerepet kell vállalniuk saját biztonságuk szavatolásában. 

„Már az első Trump-adminisztrációnak is elvárása volt, hogy a NATO-tagországok növeljék a védelmi kiadásaikat, ami két dolgot jelent: több pénzt kell költeniük a hadseregükre, és az Egyesült Államok már nem tudja egyedül garantálni ezen országok biztonságát is. Ez azonban egy lehetőség is lehet számukra.”

Trump ENSZ-közgyűlési beszédéről a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója megjegyezte: az elnök rendkívül élesen bírálta az ENSZ-t, amely szerinte nem teljesíti a küldetését. Arra, hogy Trump Orbán Viktort a barátjának nevezte, a szakértő így reagált:

Trump nem először nevezte barátjának Orbán Viktort, a 2024-es választási kampány során több mint száz alkalommal hivatkozott rá és több alkalommal is méltatta a magyar kormány politikáját. A két vezető között van egy rendkívül jó kapcsolat, nagyon sok egyetértési pont van közöttük, és nem először derül ki, hogy a színfalak mögött egyeztetnek.

Fekete Rajmund szerint Trump beiktatása óta a magyar–amerikai kapcsolatok látványosan javultak a demokrata adminisztrációhoz képest, aminek kézzelfogható eredményei is vannak: 

„A republikánus elnök hivatalba lépése óta hat új amerikai beruházást jelentettek be. Ma az amerikai cégek a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, 1700 vállalat több mint százezer főt foglalkoztat, s a kétoldalú kereskedelem értéke tavaly már megközelítette a tízmilliárd dollárt. Ilyen volt a szankciók feloldása is, illetve az, hogy az amerikaiak feloldják a vízummentességi program korlátozásait a magyarok előtt.”

Hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök szavára mindenki odafigyel, ezért sokkal nagyobb a politikai súlya Magyarországnak, mint amit az ország mérete indokolna, köszönhetően Orbán Viktor miniszterelnök politikájának.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

