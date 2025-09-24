Miért nem okozott meglepetést Trump?

Fekete Rajmund az Origónak adott interjúban arról beszélt, hogy várható volt Donald Trump kijelentése, miszerint az USA nem fog Ukrajnáért harcolni.
Így nyilatkozott:
Trump már korábban is hangsúlyozta, hogy ha ő lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor az egész háború nem robbant volna ki, és szerinte az európai, főleg a nyugat-európai országok érdekeltek a háború eszkalálásában és elhúzódásában. Hiszen ez az elit azért nem akarja a békét, mert fontosabb neki annak a háborús vészhelyzetnek a fenntartása, sőt élezése, amitől esélyt vár a túlélésre.