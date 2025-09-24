Miért nem okozott meglepetést Trump?

Trump felismerte, hogy a világpolitika megváltozott és benne az Egyesült Államok a helye és szerepe is az Amerika-szakértő szerint. „Ehhez az új világrendhez kell igazítania az amerikai elnöknek a kül- és biztonságpolitikáját, ahol Oroszország és Kína mellett olyan játékosok is ott állnak az ajtóban, mint például India.”

Fekete Rajmund Trump ENSZ-közgyűlésen tett kijelentései kapcsán úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnök már korábban is jelezte a szövetségeseknek: nagyobb szerepet kell vállalniuk saját biztonságuk szavatolásában.