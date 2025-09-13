Trump tárgyalt a katari miniszterelnökkel

A pénteki találkozóról először a katari küldöttség egyik tagja számolt be az X közösségi oldalon. A Fehér Ház még aznap megerősítette, hogy a vacsora megtörtént, részleteket azonban nem közölt. Az eseményen jelen volt Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja is.
Donald Trump amerikai elnök vacsorán fogadta Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnököt New Yorkban, néhány nappal azután, hogy Izrael a Hamász palesztin fegyveres szervezet politikai vezetői ellen hajtott végre támadást a katari fővárosban.
A vacsorát megelőzően Ál Száni Washingtonban egyórás megbeszélést folytatott J. D. Vance alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Egy tisztségviselő elmondta: a megbeszélések középpontjában Katar közvetítői szerepe és a védelmi együttműködés állt, Izrael dohai támadásának következményeivel összefüggésben.
Izrael kedden végzett a Hamász politikai vezetőivel Dohában. A támadást több közel-keleti ország és más államok is elítélték. Katar közölte, hogy az akció hátráltatja a gázai tűzszüneti tárgyalásokat.
A Perzsa-öböl menti állam hosszú ideje közvetítő szerepet játszik az Izrael és a Hamász közötti egyeztetéseken, a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok ügyében, valamint a háború utáni rendezésről folytatott megbeszéléseken.
A Gázai övezetben zajló izraeli hadművelet 2023 októberében kezdődött, miután a Hamász fegyveresei 1200 embert megöltek Izraelben és több mint 250 túszt ejtettek.
A palesztin egészségügyi hatóságok adatai szerint az izraeli megtorló akció során azóta több mint 64 ezer ember vesztette életét, és a lakosság túlnyomó része otthona elhagyására kényszerült – emlékeztetett az MTI.
