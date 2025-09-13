Trump tárgyalt a katari miniszterelnökkel

A vacsorát megelőzően Ál Száni Washingtonban egyórás megbeszélést folytatott J. D. Vance alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Egy tisztségviselő elmondta: a megbeszélések középpontjában Katar közvetítői szerepe és a védelmi együttműködés állt, Izrael dohai támadásának következményeivel összefüggésben.

Izrael kedden végzett a Hamász politikai vezetőivel Dohában. A támadást több közel-keleti ország és más államok is elítélték. Katar közölte, hogy az akció hátráltatja a gázai tűzszüneti tárgyalásokat.

A Perzsa-öböl menti állam hosszú ideje közvetítő szerepet játszik az Izrael és a Hamász közötti egyeztetéseken, a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok ügyében, valamint a háború utáni rendezésről folytatott megbeszéléseken.