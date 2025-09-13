Donald TrumpusaKatardiplomácia

Trump tárgyalt a katari miniszterelnökkel

Donald Trump amerikai elnök vacsorán fogadta Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnököt New Yorkban, néhány nappal azután, hogy Izrael a Hamász palesztin fegyveres szervezet politikai vezetői ellen hajtott végre támadást a katari fővárosban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 17:17
A pénteki találkozóról először a katari küldöttség egyik tagja számolt be az X közösségi oldalon. A Fehér Ház még aznap megerősítette, hogy a vacsora megtörtént, részleteket azonban nem közölt. Az eseményen jelen volt Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja is.

A vacsorát megelőzően Ál Száni Washingtonban egyórás megbeszélést folytatott J. D. Vance alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Egy tisztségviselő elmondta: a megbeszélések középpontjában Katar közvetítői szerepe és a védelmi együttműködés állt, Izrael dohai támadásának következményeivel összefüggésben.

Izrael kedden végzett a Hamász politikai vezetőivel Dohában. A támadást több közel-keleti ország és más államok is elítélték. Katar közölte, hogy az akció hátráltatja a gázai tűzszüneti tárgyalásokat.

A Perzsa-öböl menti állam hosszú ideje közvetítő szerepet játszik az Izrael és a Hamász közötti egyeztetéseken, a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok ügyében, valamint a háború utáni rendezésről folytatott megbeszéléseken.

A Gázai övezetben zajló izraeli hadművelet 2023 októberében kezdődött, miután a Hamász fegyveresei 1200 embert megöltek Izraelben és több mint 250 túszt ejtettek. 

A palesztin egészségügyi hatóságok adatai szerint az izraeli megtorló akció során azóta több mint 64 ezer ember vesztette életét, és a lakosság túlnyomó része otthona elhagyására kényszerült – emlékeztetett az MTI. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

