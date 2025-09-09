Ukrajna EU-csatlakozásaMichael Gahlerreformok

Michael Gahler szerint Ukrajna csatlakozását akadály nélkül kell folytatni

Michael Gahler európai parlamenti képviselő a békéről és a biztonságról beszélt. Szerinte Ukrajna támogatása elengedhetetlen, mert az ország nemcsak a saját területét, hanem az európai értékeket is védi.

Wiedermann Béla
Forrás: Origo2025. 09. 09. 13:47
Michael Gahler Forrás: AFP
Michael Gahler európai parlamenti képviselő kijelentette, hogy Oroszország célja Ukrajna legyőzése, és a támadás nemcsak egy szuverén ország ellen irányul, hanem Európa szabadságát és demokráciáját is veszélyezteti, írja az Origo.

Az EP-képviselő hangsúlyozta: Ukrajna nemcsak a saját területét, hanem az európai szabadságot és demokráciát is védi az orosz agresszióval szemben.
Oroszország végső győzelmet akar aratni Ukrajnán. Az ok nélküli és igazságtalan agresszió nemcsak halált és pusztítást hozott egy szuverén országra, hanem támadást jelent az európai szabadság és demokrácia alapvető értékei ellen

– fogalmazott.

Ukrajna támogatása nélkül nincs biztonság

A politikus szerint a békét nem lehet pusztán szavakkal elérni. 

Ennek a háborúnak véget kell vetni, de a békét nem lehet pusztán szavakkal elérni. Oroszország komolytalan javaslatokat tett, és csak folytatni akarta a háborút. A feltétel nélküli tűzszünet minden komoly béketárgyalás feltétele

– hangsúlyozta. Ezért szükségesnek tartja a támogatás folytatását. 

Ha ez nem így alakul, akkor folytatnunk kell Ukrajna anyagi és pénzügyi támogatását, hogy az ország fenntarthassa az önvédelemhez való jogát. Ukrajna nemcsak a területét védi, hanem az európai értékeket is.

Gahler beszédében kitért arra is, hogy a csatlakozás útja a reformokon keresztül vezet. 

Ukrajnának folytatnia kell reformjait demokratikus intézményeinek megerősítése, az EU kül- és biztonságpolitikájához való közelebb kerülés, valamint a korrupció elleni küzdelem érdekében. Ez elengedhetetlen az EU-hoz való csatlakozáshoz.

Példaként említette a civil társadalom fellépését a korrupcióellenes hivatal függetlenségének védelmében, amely szerinte az ország érettségének bizonyítéka. 

Előfordulhatnak kudarcok vagy hibák ebben a reformfolyamatban, de a társadalom érettsége olyan szakaszban van, hogy ezeket a hibákat a társadalmi nyomásgyakorlással kijavíthatja.

Ukrajna uniós jövője közös érdek

A képviselő szerint az Európai Tanács történelmi döntése után nincs helye akadályoknak. Arra szólította fel a tagállamokat, hogy konstruktívan vegyenek részt a folyamatban. 

Tárgyalásokat kell folytatnunk, hogy gyors előrelépést tudjunk elérni Ukrajna felvétele érdekében. Küldjünk együtt egyértelmű jelzést. Ukrajna az európai családhoz tartozik, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy mielőbb elfoglalja helyét az Európai Unióban.

Michael Gahler végül hangsúlyozta: jó reformokkal Ukrajna gyorsabban érheti el célját, az uniós csatlakozást.

Borítókép: Michael Gahler (Fotó: AFP)

