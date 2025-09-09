Michael Gahler szerint Ukrajna csatlakozását akadály nélkül kell folytatni

Ukrajna támogatása nélkül nincs biztonság

A politikus szerint a békét nem lehet pusztán szavakkal elérni.

Ennek a háborúnak véget kell vetni, de a békét nem lehet pusztán szavakkal elérni. Oroszország komolytalan javaslatokat tett, és csak folytatni akarta a háborút. A feltétel nélküli tűzszünet minden komoly béketárgyalás feltétele

– hangsúlyozta. Ezért szükségesnek tartja a támogatás folytatását.

Ha ez nem így alakul, akkor folytatnunk kell Ukrajna anyagi és pénzügyi támogatását, hogy az ország fenntarthassa az önvédelemhez való jogát. Ukrajna nemcsak a területét védi, hanem az európai értékeket is.

Gahler beszédében kitért arra is, hogy a csatlakozás útja a reformokon keresztül vezet.

Ukrajnának folytatnia kell reformjait demokratikus intézményeinek megerősítése, az EU kül- és biztonságpolitikájához való közelebb kerülés, valamint a korrupció elleni küzdelem érdekében. Ez elengedhetetlen az EU-hoz való csatlakozáshoz.

Példaként említette a civil társadalom fellépését a korrupcióellenes hivatal függetlenségének védelmében, amely szerinte az ország érettségének bizonyítéka.