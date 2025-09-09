Ukrajnakisebbségi jogkárpátaljai magyar

Ferenc Viktória: Ukrajna a magyarok jogait korlátozza

Az Európai Parlamentben folytatódó vita középpontjába a béke került, amelyet az európai emberek egyre sürgetőbben követelnek. Ferenc Viktória kiemelte, hogy Ukrajna lakosai is békére vágynak, miközben a kárpátaljai magyarokat diszkrimináció és jogkorlátozás sújtja.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09. 13:52
Ferenc Viktória, a Fidesz EP-képviselője Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ferenc Viktória európai parlamenti képviselő hangsúlyozta, hogy „az Európában és az Ukrajnában élő emberek is békét szeretnének, túl régóta szenvednek már és nemcsak szenvednek, hanem meg is halnak a harctéren vagy már a besorozások során átélt embertelen bánásmód következtében”. Szavai szerint a kárpátaljai magyarokat nemcsak a háború borzalmai sújtják, hanem alapvető jogaik korlátozása is, írja az Origo.

Ferenc Viktória EP-képviselő szerint Ukrajna megsérti a kisebbségi jogokat, a kárpátaljai magyarokat pedig diszkrimináció és háború sújtja (Fotó: AFP)

Ukrajna és a kettős mérce

A képviselő kiemelte, hogy újra felbukkantak a magyarellenes, megfélemlítő feliratok, a határátkelésnél pedig diszkriminációval kell szembenézniük a magyar közösség tagjainak. 

S mindez egy unióban törekvő országban történik

– figyelmeztetett Ferenc Viktória. Bírálta azt a jelentést is, amely szerinte elfogultan méltatja Ukrajna kisebbségekkel kapcsolatos látszatintézkedéseit, miközben Magyarországot arra szólítja fel, hogy hagyja figyelmen kívül az Európai Unió koppenhágai kritériumait. Hangsúlyozta, hogy ez elfogadhatatlan. A képviselő hozzátette: Magyarország tiszteletben tartja az EU csatlakozási feltételeit, védi a nemzeti kisebbségek jogait, és a békét szorgalmazza. 

Ez önöktől is joggal elvárható, elég a kettős mércéből

– fogalmazott Ferenc Viktória.

Borítókép: Ferenc Viktória, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

