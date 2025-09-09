Ferenc Viktória: Ukrajna a magyarok jogait korlátozza

Ukrajna és a kettős mérce

A képviselő kiemelte, hogy újra felbukkantak a magyarellenes, megfélemlítő feliratok, a határátkelésnél pedig diszkriminációval kell szembenézniük a magyar közösség tagjainak.

S mindez egy unióban törekvő országban történik

– figyelmeztetett Ferenc Viktória. Bírálta azt a jelentést is, amely szerinte elfogultan méltatja Ukrajna kisebbségekkel kapcsolatos látszatintézkedéseit, miközben Magyarországot arra szólítja fel, hogy hagyja figyelmen kívül az Európai Unió koppenhágai kritériumait. Hangsúlyozta, hogy ez elfogadhatatlan. A képviselő hozzátette: Magyarország tiszteletben tartja az EU csatlakozási feltételeit, védi a nemzeti kisebbségek jogait, és a békét szorgalmazza.

Ez önöktől is joggal elvárható, elég a kettős mércéből

– fogalmazott Ferenc Viktória.