Kényszersorozás Ukrajnában: rémisztő felvétel került elő

Megdöbbentő felvétel látott napvilágot Ukrajnából: a videón katonai sorozók láthatók, amint az utcán próbálnak erőszakkal elhurcolni egy férfit.

2025. 09. 22. 13:57
Ukrajnában továbbra is kiélezett a helyzet a katonai sorozások kapcsán. Egy nemrég közzétett videón tisztán látszik, ahogy sorozóbizottsági emberek az utcán körbevesznek egy férfit, dulakodás közben a földre teperik, majd többen szorongatva próbálják betuszkolni egy járműbe, hogy elhurcolják – írja az Origo.

A felvételen egy nő is látható, aki megpróbál közbeavatkozni, miközben a videó a kényszersorozás egyre erőszakosabb módszereit tárja fel.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

