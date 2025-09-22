Kényszersorozás Ukrajnában: rémisztő felvétel került elő

Ukrajnában továbbra is kiélezett a helyzet a katonai sorozások kapcsán. Egy nemrég közzétett videón tisztán látszik, ahogy sorozóbizottsági emberek az utcán körbevesznek egy férfit, dulakodás közben a földre teperik, majd többen szorongatva próbálják betuszkolni egy járműbe, hogy elhurcolják – írja az Origo.

Brutális kényszersorozási akció zajlott Ukrajnában (Forrás: Telegram)