Ukrajnában továbbra is kiélezett a helyzet a katonai sorozások kapcsán. Egy nemrég közzétett videón tisztán látszik, ahogy sorozóbizottsági emberek az utcán körbevesznek egy férfit, dulakodás közben a földre teperik, majd többen szorongatva próbálják betuszkolni egy járműbe, hogy elhurcolják – írja az Origo.
Kényszersorozás Ukrajnában: rémisztő felvétel került elő
Megdöbbentő felvétel látott napvilágot Ukrajnából: a videón katonai sorozók láthatók, amint az utcán próbálnak erőszakkal elhurcolni egy férfit.
A felvételen egy nő is látható, aki megpróbál közbeavatkozni, miközben a videó a kényszersorozás egyre erőszakosabb módszereit tárja fel.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
