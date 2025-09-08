Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint mindkét fél támadásokat hajtott végre az éjjel. Az ukránok egy parkot támadtak a donyecki régióban – írja az Origo. Az orosz csapatok eközben támadást intéztek a kijevi régió legerősebb erőművére, a jelentések szerint a Tripolszkaja hőerőműben volt robbanás. Hatalmas áramkimaradások vannak a kijevi régióban és Kijevben is, a helyi lakosok hét robbanásról számoltak be. Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket és szociális intézményeket.

Az ukránok ismét drónnal támadtak

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A minisztérium közlése szerint a Gulliver parkban nem sokkal a robbanás előtt drónokat lehetett hallani.

A támadás során ketten megsérültek, a fiatal férfit és nőt jelenleg is kórházban kezelik, sérüléseik közepesen súlyosak.