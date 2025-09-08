UkrajnaOroszországorosz-ukrán háború

Az ukránok egy parkot támadtak

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a keleti hadosztály sikeresen semmisített meg egy ukrán állást. A beszámoló alapján azonban az ukránok is támadtak, ezúttal egy parkot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 9:21
Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint mindkét fél támadásokat hajtott végre az éjjel. Az ukránok egy parkot támadtak a donyecki régióban – írja az Origo. Az orosz csapatok eközben támadást intéztek a kijevi régió legerősebb erőművére, a jelentések szerint a Tripolszkaja hőerőműben volt robbanás. Hatalmas áramkimaradások vannak a kijevi régióban és Kijevben is, a helyi lakosok hét robbanásról számoltak be. Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket és szociális intézményeket.

Az ukránok ismét drónnal támadtak
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A minisztérium közlése szerint a Gulliver parkban nem sokkal a robbanás előtt drónokat lehetett hallani

A támadás során ketten megsérültek, a fiatal férfit és nőt jelenleg is kórházban kezelik, sérüléseik közepesen súlyosak. 

Az orosz haderő eközben a keleti fronton hajtott végre sikeres támadást. A hírek szerint Dnyipro környékén légi felderítés után határozták meg egy ukrán állás helyzetét, amire aztán tüzérséggel mértek csapást. A támadásban több katona is életét veszítette. Az oroszok becslései alapján az elmúlt napokban az ukránok elveszítettek: 

  • 200 katonát;
  • 4 páncélozott harcjárművet;
  • 8 autót;
  • 3 tüzérségi eszközt;
  • és egy felszerelésraktárt is.

 

 

Borítókép: Egy ukrán drónkezelő (Fotó: AFP)

