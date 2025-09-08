A háborúpárti „hajlandók koalíciója” kudarcnak bizonyult, már csak Emmanuel Macron hisz ebben. A harminc ország hatvanezer katonájára tervezett kontingens, amelyet Európa Ukrajnába tervezett küldeni a tűzszünet biztosítására a harcoló felek között, úgy olvadt el, mint hó a napon. A békemisszióra rájár a rúd. Még a makacs brit kormányfő, Keir Starmer is bedobta a törölközőt; ő a francia elnökkel együtt Rambót játszva provokálta az orosz medvét, miután világossá tette, hogy amerikai légitámogatás hiányában nem küld brit katonákat.

A feltételt márpedig Donald Trump kategorikusan visszautasítja. Az amerikai elnök számára ugyanis mostantól Európa biztonsági garanciái európai ügynek számítanak. Trump teljes egészében le akar válni katonailag és anyagilag az ukrán ingoványról. Mint mindig, Európa ezúttal is csak arcoskodik, miközben sem műholdakkal, sem légvédelmi rakétákkal nem rendelkezik ukrajnai katonái biztonságának garantalásához.

Márpedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megerősítette: a NATO minden Ukrajnában harcoló katonája legitim célpont az orosz tüzérség és drónok számára.

Az európaiak elfelejtik, hogy ha Ukrajna ki is tartott három és fél éven keresztül az oroszokkal szemben, ez főleg a Washington részéről bőkezűen biztosított fegyveres és hírszerzési támogatásnak volt köszönhető. Márpedig mindenki tudja, hogy az európai készletek gyérek, és a Starlink-terminálok nélkül, amelyeket Elon Musk biztosít Amerikából, Ukrajna vak a saját rakétáinak és drónjainak a célba juttatásához.

Az Eutelsat európai műhold-üzemeltető hatszáz műholdja soha nem fogja helyettesíteni a Starlink 7800 műholdból álló flottáját. Európa a nagyok ligájában akar játszani, csakhogy nem rendelkezik az ambícióinak megfelelő képességekkel. „A »hajlandók koalíciójának« tagjai kizárják, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába, úgy vélve, hogy inkább az ottani fegyvergyártást kell fejleszteni” – írja a londoni The Sunday Times. A brit védelmi minisztériumnak a lap által idézett illetékese szerint az ukrán katonai-ipari komplexum kapacitását akarják erősíteni, mivel senki nem akar katonákat küldeni, hogy aztán ott haljanak meg Ukrajnában.