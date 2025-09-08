idezojelek
Francia katonatiszt: Európa nem akar meghalni Ukrajnáért

Most már legfőbb ideje, hogy vége legyen a vérengzésnek, különösen, hogy Oroszország erősebb, mint amilyen 2022-ben volt.

Jacques Guillemain
EurópaOroszországUkrajnaAmerikaPutyinháborúTrump 2025. 09. 08. 5:16
Fotó: Europress/AFP/Ludovic Marin

A háborúpárti „hajlandók koalíciója” kudarcnak bizonyult, már csak Emmanuel Macron hisz ebben. A harminc ország hatvanezer katonájára tervezett kontingens, amelyet Európa Ukrajnába tervezett küldeni a tűzszünet biztosítására a harcoló felek között, úgy olvadt el, mint hó a napon. A békemisszióra rájár a rúd. Még a makacs brit kormányfő, Keir Starmer is bedobta a törölközőt; ő a francia elnökkel együtt Rambót játszva provokálta az orosz medvét, miután világossá tette, hogy amerikai légitámogatás hiányában nem küld brit katonákat.

A feltételt márpedig Donald Trump kategorikusan visszautasítja. Az amerikai elnök számára ugyanis mostantól Európa biztonsági garanciái európai ügynek számítanak. Trump teljes egészében le akar válni katonailag és anyagilag az ukrán ingoványról. Mint mindig, Európa ezúttal is csak arcoskodik, miközben sem műholdakkal, sem légvédelmi rakétákkal nem rendelkezik ukrajnai katonái biztonságának garantalásához. 

Márpedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megerősítette: a NATO minden Ukrajnában harcoló katonája legitim célpont az orosz tüzérség és drónok számára.

Az európaiak elfelejtik, hogy ha Ukrajna ki is tartott három és fél éven keresztül az oroszokkal szemben, ez főleg a Washington részéről bőkezűen biztosított fegyveres és hírszerzési támogatásnak volt köszönhető. Márpedig mindenki tudja, hogy az európai készletek gyérek, és a Starlink-terminálok nélkül, amelyeket Elon Musk biztosít Amerikából, Ukrajna vak a saját rakétáinak és drónjainak a célba juttatásához.

 Az Eutelsat európai műhold-üzemeltető hatszáz műholdja soha nem fogja helyettesíteni a Starlink 7800 műholdból álló flottáját. Európa a nagyok ligájában akar játszani, csakhogy nem rendelkezik az ambícióinak megfelelő képességekkel. „A »hajlandók koalíciójának« tagjai kizárják, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába, úgy vélve, hogy inkább az ottani fegyvergyártást kell fejleszteni” – írja a londoni The Sunday Times. A brit védelmi minisztériumnak a lap által idézett illetékese szerint az ukrán katonai-ipari komplexum kapacitását akarják erősíteni, mivel senki nem akar katonákat küldeni, hogy aztán ott haljanak meg Ukrajnában.

Ahogy az mindig lenni szokott, ennek az Európán belüli megosztottság szab gátat. Nem holnap jön el annak a napja, hogy Ukrajna autonóm módon gyárt fegyvereket és lőszereket, s különösen nem, hogy az oroszok nem engedik a fegyveriparuk kiterjesztését anélkül, hogy ellenállást tanúsítanának vele szemben. Mindez azt mutatja, hogy 

Európa képtelen kiállni önmagáért anélkül, hogy Trump védelmét igényelné. Ursula von der Leyen bizottsági elnök és az európai vezetők azt sürgetik nála, hogy védje meg Ukrajna és Európa alapvető biztonsági érdekeit olyan erős és hiteles garanciákkal, amelyek lehetővé teszik Kijevnek, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását.

Nem meglepő ez a fejvesztettség, hiszen már megszámolni sem lehet, Vlagyimir Putyin orosz elnök hány alkalommal követelte az európai biztonsági garanciákat – legutóbb 2021 decemberében. Erre azonban a nyugatiak mindegyike a képébe nevetett, annak reményében, hogy hibára kényszeríti – rendezvén ezzel a számlát az orosz medvével szemben. Erre fel a „cár” 2022. február 24-én megindította a támadást. A többi pedig már történelem.
Eddig négyszázötvenmilliárd dollár ment pocsékba, kétmillió ember halt vagy sebesült meg, de az orosz medve továbbra is a talpán áll. Oroszország a maga részéről elutasít minden katonai segélyt Ukrajna javára, valamint a külföldi csapatok bármely jelenlétét is a területén. Összességében az Oroszországban különleges katonai hadműveletnek nevezett akció óta az oroszok 664 harci repülőgépet, 283 helikoptert, 75 356 drónt, 625 légvédelmi rakétarendszert, 24 485 harckocsit és más páncélos harceszközt semmisítettek meg. A sor tovább folytatható.

Most már legfőbb ideje, hogy vége legyen a vérengzésnek, különösen, hogy Oroszország erősebb, mint amilyen 2022-ben volt, ipara pedig több fegyvert és lőszert állít elő, mint az egész NATO együttvéve. 

A legrosszabb azonban, hogy Európa még többet akar. Legalábbis addig, amíg csak ukránok halnak meg.

A szerző nyugalmazott francia katonatiszt, a Riposte Laïque hírportál publicistája
 


