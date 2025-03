Volodimir Zelenszkij továbbra is a harmadik világégést kockáztatja

Ukrajna viszont felbomlaszthatja az Európai Uniót, és ami rosszabb, öngyilkos háborúba rángathatja. Ugyanis semmi nem fogja meghátrálásra késztetni Vlagyimir Putyint. Európának nem elég, hogy már így is elpazarolt kétszázmilliárd eurót Ukrajna védelmére, most a békét is visszautasítja, és elhúzódó háborúra készül, immár az amerikaiak nélkül.