Macron veszélyes, azonnal le kellene mondatni

Emlékeztetnék, hogy az oroszok a megölteket és a sebesülteket is számolva napi 1500 ukrán katonát semlegesítenek. Arra várok most tehát, hogy a vállapcsillagjaira méltó katonai vezetők most lemondjanak, arra, hogy a politikusok parlamenti vitát követeljenek, és véget vessenek ennek az őrültségnek. Végül arra várok, hogy lemondatási eljárás induljon az elnök, hadseregünk főparancsnoka ellen, aki minden fő ok nélkül háborúba vezeti hazánkat Oroszországgal szemben, mégpedig anélkül, hogy megkérdezné a népet, amely ellenzi a szárazföldi csapatok Ukrajnába küldését. A népet ezúttal is semmibe veszik.

Amennyiben mindez kudarcba fúl, készüljünk fel a legrosszabbra. Ha ugyanis katonáink nem képesek rá, hogy megváltoztassák a terepen az erőviszonyokat, az beláthatatlan következményekkel járó spirált bocsáthat útjára.

Putyinnak világszínvonalú hadserege van, amely a jövő egyes fegyverze­teit tekintve húsz év előnyre tett szert. Hadiipara páratlan. Ennek következtében csak az őrültek hiszik, hogy majd visszavonul és visszaadja a kilencven százalékban orosz Donbászt és a Krím félszigetet. A

nyugatiak előtt két választás áll. Az egyik, hogy tárgyalnak a „győztes cár” feltételei szerint, a másik pedig a kollektív nukleáris öngyilkosság. A bölcsek már letették a voksukat, a Nyugatot uraló őrült felbőszültekkel az élen azonban a legrosszabbat sem lehet kizárni.

A szerző nyugalmazott francia katonatiszt, a Riposte Laïque hírportál publicistája

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)