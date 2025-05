Trump átszabja a világot, de mit hoz a jövő?

Sajnos a 2025-ös világgazdaság már nem olyan, mint amilyen 1950-ben volt. Hanem olyan törékeny, mint a keresztrejtvény: csak egy szót kell megváltoztatni, és az egész fel van forgatva. Rövid távon az infláció és a recesszió fő kockázatot jelent a világ számára. A világgazdaság olyan hatalmas pókháló, amely mindenhová elér. Észak-Koreától eltekintve egyetlen ország sem tudja magát függetleníteni ettől. Ha meg is tudjuk érteni Trump okfejtését, aki véget akar vetni az Egyesült Államokat minden egyes évben sújtó 1200 milliárd dolláros külkereskedelmi mérleghiánynak, a vámok mértéke csak arra alkalmas, hogy felforgassa a világgazdaságot és visszaüssön a fogyasztóra. A Nemzetközi Valutaalap, az IMF a világgazdaság másfél százalékos visszaesését jelezte előre. Az európai növekedés egy-félszázalékot eshet vissza, ami siralmas annak fényében, hogy az infláció is felszökhet. A világ tőzsdéi, amelyek mindenek felett a stabilitást szeretik és gyűlölik a drasztikus lépéseket, kétszer is lejtmenetbe kapcsoltak. Először Trump vámügyi bejelentéseire, aztán a kínai válaszlépésre. Üdvözlendő a Nyugat elszegényedésével és a középosztály lecsúszásával való leszámolás, de ne legyen fájdalmasabb a gyógyír a betegségnél. Legfőbb ideje, hogy eredményesek legyen a tárgyalások a kedélyek hűtésére. Trump keményen lecsapott, felébresztve a világot.

A szerző nyugalmazott francia katonatiszt, a Riposte Laïque hírportál publicistája

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök a vámtételek táblázatával a kezében. (Fotó: Brendan Smialowski/ AFP)