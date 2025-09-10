Mráz Ágoston Sámuel: Legitimitási problémákkal küzd Ursula von der Leyen

Ez egy válságbeszéd volt, ez volt a konklúziója a háttérbeszélgetésünknek. Legitimitási problémákkal küzd Ursula von der Leyen. Soha nem választották meg a választók, és a közvélemény-kutatások azt bizonyítják, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Európában és a nagy nyugat-európai tagállamokban is a többség kritikus az ő működésével kapcsolatban – mondta Mráz Ágoston Sámuel.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éves, az unió helyzetéről szóló beszédét tartja az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Fotó: Sebastien Bozon / AFP

Így folytatta: ezért aztán ebben a beszédben Gyurcsány Ferencre emlékeztető módon a csillagot is leígérte az égről, iszonyatos pénzügyi támogatásokat és forrásokat, alapokat jelentett be, aminek nincs meg a fedezete az európai költségvetésben, ezt kizárólag az Európai Unió eladósításával tudná végrehajtani, ha egyáltalán, de nincs is erre felhatalmazása, illetve egyfajta politikai akcionalizmust láttunk, ami azt jelenti, hogy minden témával elkezd foglalkozni a lakásépítéstől kezdve a határkerítések megerősítéséig az Európai Bizottság, holott erre nincsen hatásköre és felhatalmazása.

A legitimitási válságot a látszatcselekvésekkel próbálja helyesbíteni.

– Hat pontot emelnék ki magából a beszédből, ami nagyon sok témáról szólt. Az első az, hogy bejelentette a bizottság elnöke, hogy az orosz energiáról való leszakadás programját folytatni akarja, azaz Szlovákiával és Magyarországgal nem a megoldást keresi, nem a kompromisszumot, miközben legalább ez a két ország infrastrukturálisan, technikailag egyelőre rászorul az orosz energiaforrásokra. A következő izgalmas állítás az volt, hogy beismerte, hogy nem csinált semmit az elmúlt egy évben: tavaly november elején az európai állam- és kormányfők budapesti nyilatkozata tette házi feladatul Ursula von der Leyennek, hogy a versenyképességi fordulatot szervezze meg, a fölösleges bürokratikus előírásokat szüntesse meg. Erre azt mondta Ursula von der Leyen most a beszédében, hogy elkezdi a munkát. Ezt magyarra úgy tudjuk lefordítani, hogy eddig nem csinált semmit.