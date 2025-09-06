Elképesztő számokat közölt a háborúról Zelenszkij

Rendkívüli

Pécsen sem lehet megtartani a pride-ot

Ukrajna folyamatos orosz támadások alatt áll: szeptember első napjaiban a Kreml több mint 1300 drónt, csaknem 900 irányított bombát és mintegy ötven rakétát vetett be az ország ellen – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Szabó István
Forrás: RBC Ukraine2025. 09. 06. 11:41
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Zelenszkij a Telegramon számolt be arról, hogy Oroszország szeptember eleje óta fokozott légicsapásokat hajtott végre, amelyek a polgári infrastruktúrát és a kulcsfontosságú közlekedési csomópontokat is érintették.

Az első hét napban a támadások Csernyihiv, Harkiv, Odessza, Herszon, Kijev, Zaporizzsja, Dnyipro, Kirovohrad, Hmelnickij, Zsitomir, Volin, Ivano-Frankivszk, Rivne és Lviv megyéket érintették, szinte minden régióban hallatszottak robbanások, írta az RBC Ukraine.

Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszország húzza az időt a háborúban, miközben a diplomáciai erőfeszítéseket nevetségessé próbálja tenni. Az elnök szerint erre egységes válaszra van szükség: fokozott szankciókra, fegyverszállításokra Ukrajnának, valamint arra, hogy a jövőben hasonló támadások ne ismétlődhessenek meg.

Hosszú távú békéhez valódi és hatékony biztonsági garanciák kellenek. Dolgozunk mindezek megvalósításán. Köszönet minden partnernek, aki támogatja Ukrajnát és az ukrán embereket

– tette hozzá Zelenszkij.

ZAPORIZHZHIA, UKRAINE – AUGUST 30: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'ZAPORIZHZHIA REGIONAL MILITARY ADMINISTRATION / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A view of damage at a damaged residential area following a Russian overnight combined attack with missiles and Shahed-type drones in Zaporizhzhia, Ukraine on August 30, 2025. The strike killed one woman, injured 30 people including three children, and caused severe destruction to homes and infrastructure Zaporizhzhia Regional Military Adm. / Anadolu (Photo by Zaporizhzhia Regional Military A / Anadolu via AFP)
Egy lakóövezetben keletkezett károk egy orosz rakétatámadást követően Zaporizzsjában (Fotó: Anadolu/AFP/Zaporizzsjei Regionális Katonai Közigazgatási Hivatal)

Szeptember 6-án éjszaka az orosz hadsereg 91 különféle drónt indított Ukrajna ellen. A légvédelmi erők 68 ellenséges repülő szerkezetet semmisítettek meg, 18 drón találatot ért el nyolc helyszínen, míg a lelőtt repülőeszközök roncsai négy helyen hullottak a földre. Ugyanezen a napon az orosz csapatok a donyecki vasúti infrastruktúrát is célba vették, ami áramkimaradást okozott a szlavjanszki szakaszon és késéseket a vonatközlekedésben.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)


 

