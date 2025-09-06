Zelenszkij a Telegramon számolt be arról, hogy Oroszország szeptember eleje óta fokozott légicsapásokat hajtott végre, amelyek a polgári infrastruktúrát és a kulcsfontosságú közlekedési csomópontokat is érintették.
Elképesztő számokat közölt a háborúról Zelenszkij
Ukrajna folyamatos orosz támadások alatt áll: szeptember első napjaiban a Kreml több mint 1300 drónt, csaknem 900 irányított bombát és mintegy ötven rakétát vetett be az ország ellen – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Az első hét napban a támadások Csernyihiv, Harkiv, Odessza, Herszon, Kijev, Zaporizzsja, Dnyipro, Kirovohrad, Hmelnickij, Zsitomir, Volin, Ivano-Frankivszk, Rivne és Lviv megyéket érintették, szinte minden régióban hallatszottak robbanások, írta az RBC Ukraine.
Zelenszkij biztonsági garanciákat kér
Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszország húzza az időt a háborúban, miközben a diplomáciai erőfeszítéseket nevetségessé próbálja tenni. Az elnök szerint erre egységes válaszra van szükség: fokozott szankciókra, fegyverszállításokra Ukrajnának, valamint arra, hogy a jövőben hasonló támadások ne ismétlődhessenek meg.
Hosszú távú békéhez valódi és hatékony biztonsági garanciák kellenek. Dolgozunk mindezek megvalósításán. Köszönet minden partnernek, aki támogatja Ukrajnát és az ukrán embereket
– tette hozzá Zelenszkij.
Szeptember 6-án éjszaka az orosz hadsereg 91 különféle drónt indított Ukrajna ellen. A légvédelmi erők 68 ellenséges repülő szerkezetet semmisítettek meg, 18 drón találatot ért el nyolc helyszínen, míg a lelőtt repülőeszközök roncsai négy helyen hullottak a földre. Ugyanezen a napon az orosz csapatok a donyecki vasúti infrastruktúrát is célba vették, ami áramkimaradást okozott a szlavjanszki szakaszon és késéseket a vonatközlekedésben.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
