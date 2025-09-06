Elképesztő számokat közölt a háborúról Zelenszkij

Az első hét napban a támadások Csernyihiv, Harkiv, Odessza, Herszon, Kijev, Zaporizzsja, Dnyipro, Kirovohrad, Hmelnickij, Zsitomir, Volin, Ivano-Frankivszk, Rivne és Lviv megyéket érintették, szinte minden régióban hallatszottak robbanások, írta az RBC Ukraine.

Zelenszkij biztonsági garanciákat kér

Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszország húzza az időt a háborúban, miközben a diplomáciai erőfeszítéseket nevetségessé próbálja tenni. Az elnök szerint erre egységes válaszra van szükség: fokozott szankciókra, fegyverszállításokra Ukrajnának, valamint arra, hogy a jövőben hasonló támadások ne ismétlődhessenek meg.

Hosszú távú békéhez valódi és hatékony biztonsági garanciák kellenek. Dolgozunk mindezek megvalósításán. Köszönet minden partnernek, aki támogatja Ukrajnát és az ukrán embereket

– tette hozzá Zelenszkij.

Egy lakóövezetben keletkezett károk egy orosz rakétatámadást követően Zaporizzsjában (Fotó: Anadolu/AFP/Zaporizzsjei Regionális Katonai Közigazgatási Hivatal)

Szeptember 6-án éjszaka az orosz hadsereg 91 különféle drónt indított Ukrajna ellen. A légvédelmi erők 68 ellenséges repülő szerkezetet semmisítettek meg, 18 drón találatot ért el nyolc helyszínen, míg a lelőtt repülőeszközök roncsai négy helyen hullottak a földre. Ugyanezen a napon az orosz csapatok a donyecki vasúti infrastruktúrát is célba vették, ami áramkimaradást okozott a szlavjanszki szakaszon és késéseket a vonatközlekedésben.