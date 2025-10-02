Bakondi György felidézte, hogy 2015 óta több mint egymillió illegálisan érkező, „a szervezett bűnözés által a határra juttatott, vagy ott az áttörésben, átjutásban támogatott határsértő” bejutását akadályozták meg, illetve irányították vissza őket a kerítés túloldalára. Megjegyezte, hogy az idén 10 400 illegális határsértőt fogtak el, míg tavaly ugyanebben az időszakban 7200-at, vagyis növekedés tapasztalható a bosnyák, horvát, szlovén, olasz irányból, mert egyes embercsempészbandák visszatértek a magyar határ térségébe.
Bakondi György: Tíz év eltelt a fizikai határzár megépítése óta, de a határsértők nyomása mindennapos
Bár tíz év eltelt a fizikai határzár megépítése óta, a határsértők nyomása mindennapos, és az ott szolgálatot teljesítő határőr, határvadász erők eredményesen teljesítik a kötelességüket – fogalmazott Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön, a TV2 Mokka című műsorában.
Kérdésre, miszerint évtizedekkel ezelőtt Németországba munkavállalási szándékkal érkeztek külföldiek, ami mostanra megváltozott, a főtanácsadó úgy felelt, hogy nagy különbség van a 2015 óta és a korábbi évtizedekben érkezettek között.
A bejutottak integrációs hajlandósága vagy készsége egészen más, mint korábban
– mondta. Hozzátette: míg régen valódi munkavállalási hajlandósággal, legálisan, vízummal, nyelvtudással vagy annak határozottan elsajátítási szándékával érkeztek, addig manapság úgy gondolják a migránsok, hogy nekik joguk van a saját szabályaik szerint élni az életüket, így alakultak ki a no-go zónák Európa nagyvárosaiban.
Bakondi György kiemelte, hogy hétmillióan vannak az Európai Unióban, akik illegális migránsként érkeztek Európába és nem dolgoznak, vagyis a szociális ellátórendszert terhelik.
Borítókép: Nyugat-Európában hanyatló, harmadik világbeli állapotok uralkodnak (Fotó: AFP)
