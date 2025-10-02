Bakondi György: Tíz év eltelt a fizikai határzár megépítése óta, de a határsértők nyomása mindennapos

Kérdésre, miszerint évtizedekkel ezelőtt Németországba munkavállalási szándékkal érkeztek külföldiek, ami mostanra megváltozott, a főtanácsadó úgy felelt, hogy nagy különbség van a 2015 óta és a korábbi évtizedekben érkezettek között.

A bejutottak integrációs hajlandósága vagy készsége egészen más, mint korábban

– mondta. Hozzátette: míg régen valódi munkavállalási hajlandósággal, legálisan, vízummal, nyelvtudással vagy annak határozottan elsajátítási szándékával érkeztek, addig manapság úgy gondolják a migránsok, hogy nekik joguk van a saját szabályaik szerint élni az életüket, így alakultak ki a no-go zónák Európa nagyvárosaiban.