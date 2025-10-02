Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Bakondi György: Tíz év eltelt a fizikai határzár megépítése óta, de a határsértők nyomása mindennapos
illegális migrációno-go zónamigrációBakondi Györgymigránshatárvadászok

Bakondi György: Tíz év eltelt a fizikai határzár megépítése óta, de a határsértők nyomása mindennapos

Bár tíz év eltelt a fizikai határzár megépítése óta, a határsértők nyomása mindennapos, és az ott szolgálatot teljesítő határőr, határvadász erők eredményesen teljesítik a kötelességüket – fogalmazott Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön, a TV2 Mokka című műsorában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 10:18
Nyugat-Európában hanyatló, harmadik világbeli állapotok uralkodnak Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bakondi György felidézte, hogy 2015 óta több mint egymillió illegálisan érkező, „a szervezett bűnözés által a határra juttatott, vagy ott az áttörésben, átjutásban támogatott határsértő” bejutását akadályozták meg, illetve irányították vissza őket a kerítés túloldalára. Megjegyezte, hogy az idén 10 400 illegális határsértőt fogtak el, míg tavaly ugyanebben az időszakban 7200-at, vagyis növekedés tapasztalható a bosnyák, horvát, szlovén, olasz irányból, mert egyes embercsempészbandák visszatértek a magyar határ térségébe.

Bakondi György: Bár tíz év eltelt a fizikai határzár megépítése óta, a határsértők nyomása mindennapos
Bakondi György: Bár tíz év eltelt a fizikai határzár megépítése óta, a határsértők nyomása mindennapos Fotó: AFP

Kérdésre, miszerint évtizedekkel ezelőtt Németországba munkavállalási szándékkal érkeztek külföldiek, ami mostanra megváltozott, a főtanácsadó úgy felelt, hogy nagy különbség van a 2015 óta és a korábbi évtizedekben érkezettek között.

A bejutottak integrációs hajlandósága vagy készsége egészen más, mint korábban 

– mondta. Hozzátette: míg régen valódi munkavállalási hajlandósággal, legálisan, vízummal, nyelvtudással vagy annak határozottan elsajátítási szándékával érkeztek, addig manapság úgy gondolják a migránsok, hogy nekik joguk van a saját szabályaik szerint élni az életüket, így alakultak ki a no-go zónák Európa nagyvárosaiban.

Bakondi György kiemelte, hogy hétmillióan vannak az Európai Unióban, akik illegális migránsként érkeztek Európába és nem dolgoznak, vagyis a szociális ellátórendszert terhelik.

Borítókép: Nyugat-Európában hanyatló, harmadik világbeli állapotok uralkodnak (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekKarácsony Gergely

Magyar Péternek meszeltek

Tóth Tamás Antal avatarja

Karácsony lett a végzete a politikusférjből bohóccá vedlett tragikus sorsú ügyvédbojtárnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu