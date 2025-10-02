Kettős mérce Brüsszelben: Dániában romlik a jogállamiság, mégsem bírálják

Maffiamódszerek az adósságkezelésben

A Justitia megállapította: a dán állam a polgárokkal szemben maffiaszerű módszereket alkalmaz, amikor adósságkezelésről van szó. Sokszor előfordul, hogy az állam a jogszabályokat saját belátása szerint értelmezi, és mindenféle független ellenőrzés nélkül hajtja be a követeléseket. Az érintettek jogi védelme ilyenkor gyakorlatilag megszűnik.

Korrupció: se statisztika, se felelősség

Dánia sokáig a világ legkevésbé korrupt országa címkével büszkélkedhetett a nemzetközi rangsorokban. A Justitia azonban rávilágít: ennek egyik oka, hogy az országban szinte egyáltalán nem mérik és nem dokumentálják a korrupciós ügyeket. Más szóval:

ami papíron nem létezik, az a valóságban sincs jelen.

Ez a gyakorlat természetesen hamis képet fest az ország állapotáról.

Kettős mérce Brüsszelben

A jelentés külön kiemeli, hogy miközben az Európai Bizottság évek óta hevesen bírálja Közép-Európa konzervatív kormányait a jogállamiság állítólagos hiányosságai miatt, Dániával szemben soha nem indult kötelezettségszegési eljárás. Pedig a Justitia szerint a dán rendszer rendszerszintű hibákat mutat, amelyek összehasonlíthatók más, rendszeresen kritizált tagállamok problémáival.

Banánköztársaság skandináv köntösben?

A dán jogállamiság mítosza tehát egyre inkább megkérdőjeleződik. A Justitia jelentése szerint az országban zajló folyamatok sokkal inkább egy banánköztársaságra, semmint egy stabil demokráciára emlékeztetnek. Bár a közvélemény és a brüsszeli elit még mindig hajlamos a skandináv modellt idealizálni, a tények mást mutatnak: Dániában folyamatosan épülnek le azok az intézmények, amelyek a polgárok szabadságát és jogait lennének hivatottak védeni.

Borítókép: Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Donald Tusk lengyel miniszterelnök a francia elnök érkezésére várnak a koppenhágai Dán Iparházban tartott mini EU-csúcstalálkozó előtt (Fotó: AFP)