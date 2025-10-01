Meloni Donald Trump béketervét támogatja

Tömeges megmozdulásra szólították fel az olaszokat a Gáza közelébe érkezett flottilla szóvivői, mivel a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány nem hajlandó bevonódni a konfliktusba, és tárgyalásokba kezdeni Izraellel védelmükben. Az olasz kormányfő nem enged a provokációknak, hangsúlyozta, a segélyek kockázat nélkül eljuttathatók a már meglévő biztonságos csatornákon keresztül Gázába – írja a Liberoquotidiano.it.

Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni szeptember 29-én fogadta Szaúd-Arábia királyságának trónörökösét és miniszterelnökét, Salman bin Hamad Al Khalifát a római Palazzo Chigi épületében. Fotó: NurPhoto

Meloni szerint felelőtlen és veszélyes dolog háborús övezetbe hatolni, azzal a kifogással, hogy humanitárius segélyt juttatnak a térségbe. Az olasz miniszterelnök felelősségre szólított fel mindenkit, különösen az ellenzék parlamenti képviselőit, akik arra kényszerítik a kormányt, hogy beavatkozzanak, és a védelmükben fellépjenek.

A kormányfő azt kérte, hogy a humanitárius segélyek eljuttatásában vegyék igénybe a ciprusi latin patriarchátust.