Meloni Donald Trump béketervét támogatja

Meloni Donald Trump béketervét támogatja

A Meloni-kormány nem hajlandó belekeveredni a közel-keleti konfliktusba, a flotilla aktivistái bosszúból tömeges tüntetésekre uszítják az olaszokat. Az olasz miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnök által felajánlott béketervet támogatja – számolnak be róla az olasz lapok.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 01. 11:42
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: MASSIMO VALICCHIA Forrás: NurPhoto
Tömeges megmozdulásra szólították fel az olaszokat a Gáza közelébe érkezett flottilla szóvivői, mivel a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány nem hajlandó bevonódni a konfliktusba, és tárgyalásokba kezdeni Izraellel védelmükben. Az olasz kormányfő nem enged a provokációknak, hangsúlyozta, a segélyek kockázat nélkül eljuttathatók a már meglévő biztonságos csatornákon keresztül Gázába – írja a Liberoquotidiano.it.

Meloni
Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni szeptember 29-én fogadta Szaúd-Arábia királyságának trónörökösét és miniszterelnökét, Salman bin Hamad Al Khalifát a római Palazzo Chigi épületében. Fotó: NurPhoto

Meloni szerint felelőtlen és veszélyes dolog háborús övezetbe hatolni, azzal a kifogással, hogy humanitárius segélyt juttatnak a térségbe. Az olasz miniszterelnök felelősségre szólított fel mindenkit, különösen az ellenzék parlamenti képviselőit, akik arra kényszerítik a kormányt, hogy beavatkozzanak, és a védelmükben fellépjenek. 

A kormányfő azt kérte, hogy a humanitárius segélyek eljuttatásában vegyék igénybe a ciprusi latin patriarchátust. 

Meloni szerint a flottilla célja nem más, mint a konfliktus eszkalációja, a tűzszünet minden lehetőségét megpróbálják aláásni, valójában nem a gázai lakosságért való aggódás vezeti őket. A békéről beszélnek, miközben a konfliktus elmérgesedését generálják. 

A miniszterelnök leállásra szólította fel a hajókat. Arra hivatkozott, hogy a Donald Trump amerikai elnök által javasolt közel-keleti béketervvel végre felcsillant a remény egy olyan megállapodásra, amely véget vet a háborúnak és a palesztin polgári lakosság szenvedéseinek, és stabilizálja a régiót.

A flottilla a tengeri blokád megsértésével könnyen felboríthatja a béketervet. Meloni azt üzente, elérkezett a komolyság és a felelősségvállalás ideje, nincs szükség további provokációkra. 

XIV. Leó pápa is aggodalmát fejezte ki a Gázai övezet partjaihoz közelítő hajók kapcsán. 

Reméljük, hogy Izrael nem alkalmaz erőszakot, és az embereket tiszteletben tartják

 – nyilatkozta az egyházfő újságíróknak. 

Antonio Tajani olasz külügyminiszter a napokban két hadihajót is küldött a térségbe a flottilla védelmében. Az olasz sajtónak nyilatkozva azt is elmondta: kedden felvette a kapcsolatot az izraeli külügyminiszterrel, azt kérte, hogy ne alkalmazzanak erőszakot a flottilla olasz tagjaival szemben. Kérte, hogy a politikai erők ne a szembehelyezkedésre bátorítsanak, hanem mindenki a béke építésén fáradozzon. 

A külügyminiszter közvetítése ellenére kedden elkezdődtek a tüntetések az olasz egyetemeken. A baloldali diákegyletek elfoglalták a római La Sapienza egyetemet, vörös festékkel öntötték le a rektorátust, és petárdákkal bontották meg a rendet. 

 

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

