Deutsch Tamás: A Tisza Párt sok tízezer magyar egyetemistára támad rá

A Tisza Párt a brüsszeli hatalomgyakorlókkal együtt üti-vágja a magyar diákokat

– hangsúlyozta a politikus. Felidézte, hogy korábban

teljesen törvénytelen módon elvették a magyar egyetemisták mintegy 70 százalékától az Erasmus-programban való részvétel lehetőségét,

most pedig a magyar kormány által indított Pannónia ösztöndíjprogramot is meg akarják akadályozni.

A képviselő szerint a Pannónia-program éppen azért jött létre, hogy az Erasmusból kizárt hallgatók továbbra is részt vehessenek nemzetközi diákcsereprogramokban. Most ezt a kezdeményezést is fel akarják számolni, ezt is megtámadták – fogalmazott.