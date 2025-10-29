Elhagyta az óceánjáró a nyolcvanéves nőt, mire megtalálták, már nem élt

Az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság (Amsa) közölte, hogy nyomoz az ügyben, és a héten kihallgatja a hajó legénységét. Úgy tudni, hogy a nő, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, egy 60 napos ausztráliai hajóút első állomásán tartózkodott. Erre egy jegy több tízezer dollárba került.

Sajtóinformációk szerint a nő csatlakozott egy csoportos túrához, amely a sziget legmagasabb csúcsára vitte az érdeklődőket, a Cook’s Lookra, de ő időközben úgy döntött, megáll pihenni egy kicsit. A hajóra azonban már nem tért vissza, így az nélküle indult el.