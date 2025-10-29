Egy nyolcvanéves ausztrál nőt holtan találták egy Nagy-korallzátony egyik szigetén, miután a hajó, amelyen utazott, otthagyta – adta hírül a BBC.
Elhagyta az óceánjáró a nyolcvanéves nőt, mire megtalálták, már nem élt
Meghökkentő történet.
A nő szombaton a Coral Adventurer nevű óceánjáró utasaival együtt ment túrázni a Lizard-szigeten, de most úgy sejtik, elszakadhatott a csoporttól, hogy megpihenjen. A hajó naplemente körül hagyta el a szigetet, de néhány órával később visszatért, miután a legénység észrevette, hogy egy ember hiányzik az utasok közül. Vasárnap reggel aztán egy nagyszabású keresőakciónak köszönhetően megtalálták a holttestet. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.
További Külföld híreink
Az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság (Amsa) közölte, hogy nyomoz az ügyben, és a héten kihallgatja a hajó legénységét. Úgy tudni, hogy a nő, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, egy 60 napos ausztráliai hajóút első állomásán tartózkodott. Erre egy jegy több tízezer dollárba került.
Sajtóinformációk szerint a nő csatlakozott egy csoportos túrához, amely a sziget legmagasabb csúcsára vitte az érdeklődőket, a Cook’s Lookra, de ő időközben úgy döntött, megáll pihenni egy kicsit. A hajóra azonban már nem tért vissza, így az nélküle indult el.
További Külföld híreink
Traci Ayris a múlt hétvégén a sziget közelében hajózott, és az ABC-nek elmondta, hogy szombat éjfél körül látott egy helikoptert, amely reflektorral kutatta az egyik túraútvonalat a szigeten. Beszélt arról is, hogy körülbelül hét ember fáklyákkal kereste a nőt, de vasárnap hajnali 3 óra körül lemondták a keresést, és a helikopter csak vasárnap reggel tért vissza.
Tudtuk, hogy meghalt, mert azonnal visszahívtak mindenkit a keresésből
– fogalmazott. Az Amsa szóvivője arról tájékoztatott, hogy a hajó kapitánya szombaton este kilenc óra körül értesítette a hivatalt az eltűnt nőről. Hozzáfűzték, más illetékes szervekkel együttműködve vizsgálják az esetet.
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Milorad Dodikot törölték a szankciós listáról
A Boszniai Szerb Köztársaság több vezetőjével szemben is feloldották a korlátozó intézkedéseket.
Szijjártó Péter: A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van
Már folyik a hazautazásuk szervezése.
Orbán Viktor figyelmeztetett, bajban Európa
Zelenszkij kétségbeesett kapkodásba kezdett.
Putyin bejelentést tett a háború folytatásáról, Zelenszkij durva helyzetben
Az orosz erők haladnak előre Putyin szerint.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Milorad Dodikot törölték a szankciós listáról
A Boszniai Szerb Köztársaság több vezetőjével szemben is feloldották a korlátozó intézkedéseket.
Szijjártó Péter: A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van
Már folyik a hazautazásuk szervezése.
Orbán Viktor figyelmeztetett, bajban Európa
Zelenszkij kétségbeesett kapkodásba kezdett.
Putyin bejelentést tett a háború folytatásáról, Zelenszkij durva helyzetben
Az orosz erők haladnak előre Putyin szerint.