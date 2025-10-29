túraútvonalreflektorszigetkorallzátony

Elhagyta az óceánjáró a nyolcvanéves nőt, mire megtalálták, már nem élt

Meghökkentő történet.

Magyar Nemzet
Forrás: BBC2025. 10. 29. 17:45
A Lizard sziget Fotó: DAVID GRAY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy nyolcvanéves ausztrál nőt holtan találták egy Nagy-korallzátony egyik szigetén, miután a hajó, amelyen utazott, otthagyta – adta hírül a BBC. 

A nő szombaton a Coral Adventurer nevű óceánjáró utasaival együtt ment túrázni a Lizard-szigeten, de most úgy sejtik, elszakadhatott a csoporttól, hogy megpihenjen. A hajó naplemente körül hagyta el a szigetet, de néhány órával később visszatért, miután a legénység észrevette, hogy egy ember hiányzik az utasok közül. Vasárnap reggel aztán egy nagyszabású keresőakciónak köszönhetően megtalálták a holttestet. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság (Amsa) közölte, hogy nyomoz az ügyben, és a héten kihallgatja a hajó legénységét. Úgy tudni, hogy a nő, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, egy 60 napos ausztráliai hajóút első állomásán tartózkodott. Erre egy jegy több tízezer dollárba került.

Sajtóinformációk szerint a nő csatlakozott egy csoportos túrához, amely a sziget legmagasabb csúcsára vitte az érdeklődőket, a Cook’s Lookra, de ő időközben úgy döntött, megáll pihenni egy kicsit. A hajóra azonban már nem tért vissza, így az nélküle indult el.

Traci Ayris a múlt hétvégén a sziget közelében hajózott, és az ABC-nek elmondta, hogy szombat éjfél körül látott egy helikoptert, amely reflektorral kutatta az egyik túraútvonalat a szigeten. Beszélt arról is, hogy körülbelül hét ember fáklyákkal kereste a nőt, de vasárnap hajnali 3 óra körül lemondták a keresést, és a helikopter csak vasárnap reggel tért vissza.

Tudtuk, hogy meghalt, mert azonnal visszahívtak mindenkit a keresésből

– fogalmazott. Az Amsa szóvivője arról tájékoztatott, hogy a hajó kapitánya szombaton este kilenc óra körül értesítette a hivatalt az eltűnt nőről. Hozzáfűzték, más illetékes szervekkel együttműködve vizsgálják az esetet.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu