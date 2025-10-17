rendőrségMangodivatmárka halálszemtanúbarátnő

Emberölésre gyanakszanak a nyomozók a világmárka alapítójának halála ügyében, újranyitják az aktát + fotó

Emberölés gyanúja miatt újból nyomoznak a hatóságok Isak Andic, a Mango divatmárka alapítójának halála miatt – közölte az El País című napilap pénteken a rendőrséget és a családot idézve.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 17. 17:02
Nyomoz a rendőrség a súlyos kompbaleset ügyében (Illusztráció, forrás: Pixabay) rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay) Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az újság felidézte: Spanyolország ötödik leggazdagabb embere tavaly decemberben kirándulás közben vesztette életét, miután lezuhant egy 150 méter magas szikláról. Halálát kezdetben balesetnek vélték, ezért ideiglenesen le is zárták az ügyet.

(FILES) This handout image released by Mango on December 14, 2024 shows Mango fashion powerhouse non executive chairman and founder Isak Andic who died unexpectedly December 14, 2024. Spanish police are investigating the sudden death of the Mango clothing empire's founder Isak Andic as a possible homicide, with his son as the key suspect, Catalan police said. Andic, 71, who founded one of Europe's largest fashion groups with around 2,800 stores worldwide, plunged to his death while hiking in mountains outside Barcelona in December last year to widespread shock. (Photo by HANDOUT / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / MANGO / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: HANDOUT / AFP

A rendőrség azonban a nyomozás folytatását kezdeményezte, mert a szerencsétlenség egyetlen szemtanújának, az áldozat fiának két vallomásában ellentmondásokat találtak, valamint az elhunyt férfi barátnője arról számolt be a hatóságoknak, hogy rossz volt a kapcsolat az apa és a fiú között. Az ügy első számú gyanúsítottja jelenleg Jonathan Andic, a fiú, azonban egyelőre nem találtak közvetlen vagy döntő erejű bizonyítékot a bűnösségére.

A család közleményben reagált az újság megkeresésére, hangsúlyozva, hogy továbbra is együttműködnek a hatóságokkal, valamint biztosak abban, hogy a nyomozás a lehető leggyorsabban befejeződik, és bizonyítani fogja Jonathan Andic ártatlanságát.

A törökországi születésű Isak Andic 1984-ben Barcelonában nyitotta meg első Mango ruhaüzletét, amely 40 év alatt több mint 2800 boltból álló hálózattá nőtt, több mint 16 ezer alkalmazottal világszerte, tulajdonosának vagyonát pedig 4,5 milliárd euróra becsülték.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu