Emberölésre gyanakszanak a nyomozók a világmárka alapítójának halála ügyében, újranyitják az aktát + fotó

A rendőrség azonban a nyomozás folytatását kezdeményezte, mert a szerencsétlenség egyetlen szemtanújának, az áldozat fiának két vallomásában ellentmondásokat találtak, valamint az elhunyt férfi barátnője arról számolt be a hatóságoknak, hogy rossz volt a kapcsolat az apa és a fiú között. Az ügy első számú gyanúsítottja jelenleg Jonathan Andic, a fiú, azonban egyelőre nem találtak közvetlen vagy döntő erejű bizonyítékot a bűnösségére.

A család közleményben reagált az újság megkeresésére, hangsúlyozva, hogy továbbra is együttműködnek a hatóságokkal, valamint biztosak abban, hogy a nyomozás a lehető leggyorsabban befejeződik, és bizonyítani fogja Jonathan Andic ártatlanságát.