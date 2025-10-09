Veszik az ukránok az eurót, mint a cukrot

Ahogy Andrij Sevcsisin pénzügyi elemző a Facebook-oldalán írta, szeptemberben az euróban végzett nettó vásárlások értéke 201,5 millió dollár volt, míg dollárban 179,1 millió dollár. Hozzátette, hogy bár az ukránok nagyobb forgalmat bonyolítanak le dollárban – mintegy 2,4 milliárd dollár értékben –, euróból többet halmoznak fel, amelynek forgalma 0,84 milliárd dollárnak felel meg – írja az Unian nevű ukrán portál.
Miért éppen az euró? Mert korábban drágult, és nálunk, ami drága, abból mindig többet akarunk, biztos, ami biztos. Ráadásul az emberek egyre inkább Európa felé tekintenek – ha valaki külföldre készül a télre, akkor többnyire oda megy, ahol az euróra van szükség. Összességében pedig az euró aránya a gazdaságban, a külföldi tranzakciókban és a magánügyletekben is folyamatosan nő – ez egyfajta alulról jövő, természetes európai integrációs folyamat
– írta Sevcsisin.