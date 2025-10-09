Andrij SevcsisinUkrajnaorosz-ukrán háborúeuródollár

Veszik az ukránok az eurót, mint a cukrot

Az ukránok egyre inkább az eurót részesítik előnyben a dollárral szemben: szeptemberben a lakosság nettó euróvásárlásai meghaladták a 200 millió dollárnak megfelelő összeget, miközben a dollárban végzett ügyletek volumene kisebb volt. A szakértők szerint ez nemcsak gazdasági, hanem pszichológiai és társadalmi trendet is jelez – Ukrajna Európa felé fordulását.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 15:33
Euró szimbólum bankjegyekkel a háttérben (Fotó: AFP) Fotó: BERNARD JAUBERT Forrás: ONLY FRANCE
Ahogy Andrij Sevcsisin pénzügyi elemző a Facebook-oldalán írta, szeptemberben az euróban végzett nettó vásárlások értéke 201,5 millió dollár volt, míg dollárban 179,1 millió dollár. Hozzátette, hogy bár az ukránok nagyobb forgalmat bonyolítanak le dollárban – mintegy 2,4 milliárd dollár értékben –, euróból többet halmoznak fel, amelynek forgalma 0,84 milliárd dollárnak felel meg – írja az Unian nevű ukrán portál.

Euró
Fotó: BERNARD JAUBERT/ONLY FRANCE

Miért éppen az euró? Mert korábban drágult, és nálunk, ami drága, abból mindig többet akarunk, biztos, ami biztos. Ráadásul az emberek egyre inkább Európa felé tekintenek – ha valaki külföldre készül a télre, akkor többnyire oda megy, ahol az euróra van szükség. Összességében pedig az euró aránya a gazdaságban, a külföldi tranzakciókban és a magánügyletekben is folyamatosan nő – ez egyfajta alulról jövő, természetes európai integrációs folyamat

 – írta Sevcsisin.

A szakértő hozzátette, hogy az elmúlt hat hónapban az ukránok visszatértek a pénzváltókon keresztül történő valutavásárláshoz. „A devizavásárlások körülbelül 61 százalékát nem banki intézményeken keresztül intézik (2024-ben ez 48 százalék volt). Az eladások azonban, mind a tőzsdéken keresztül, továbbra is 76 százalékon állnak (itt többé-kevésbé stabilak)” – jegyezte meg az elemző.

Az ukránok augusztusban csökkentették nettó készpénz-euró vásárlásaikat az előző hónapokhoz képest. Ugyanakkor Andrij Sevcsisin pénzügyi elemző szerint a lakosság nettó dollárvásárlása nőtt. Ennek ellenére az euró továbbra is felülmúlta a dollárt.

Az ukrán pénzváltókban október 9-én az átlagos dollárárfolyam 41,50 UAH/dollár, a dollárt pedig 41,38 UAH árfolyamon lehet eladni. Az euró készpénzes árfolyama a pénzváltókban ma 48,60 UAH/euró, az eladási árfolyam pedig 48,43 UAH/euró – magyarázta a lap.

Borítókép: Eurószimbólum bankjegyekkel a háttérben (Fotó: AFP)

