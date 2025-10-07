Németh Balázs: Európa válságban, a patrióták erősödése a megoldás

Nem csak Brüsszel beteg, hanem a nagy tagállamok is. Erről írt a közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője kiemelte: Németországban új csúcson (26,5 százalék) az AfD, vagyis a Fidesz bevándorlásellenes, euroszkeptikus partnerpártja. Már egyértelműen az AfD a legerősebb párt, hiába szerette volna karanténban tartani a liberális fősodor, egyre több németnek jön meg a józan esze!

Németh hozzátette: A kereszténydemokrata – szocialista nagykoalíciónak már összesen sincs 40 százalékos támogatottsága. (CDU 24,5 + SPD 14,5)

A németek többsége nem hülye. Pontosan látják, érzik, tapasztalják, hogy egyre rosszabbul élnek, a politikusok mégsem velük foglalkoznak, hanem Ukrajnával. Emiatt büntetik a háborúbarát pártokat

– húzta alá.

A szóvivő leszögezte: A franciáknál közben egyre mélyebb a belpolitikai válság. Az új kormányfő tegnap reggel, néhány órával azután, hogy papíron kormányt alakított, lemondott. Macron könyörög neki, hogy maradjon, különben megint új választást kellene tartani.

A franciák sem hülyék. Nem tetszik nekik, hogy brutális megszorításokat akarnak rájuk kényszeríteni, miközben fegyverkezésre és Ukrajna támogatására szívesen költ Macron

– közölte.