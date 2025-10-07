NémetországOlaszországFranciaországNémeth Balázs

Németh Balázs: Európa válságban, a patrióták erősödése a megoldás

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője legújabb Facebook-bejegyzésében borús képet festett Európa politikai helyzetéről. A szóvivő szerint nem csak Brüsszel, de a nagy tagállamok is súlyos problémákkal küzdenek, beleértve Németországot, Franciaországot és Olaszországot. Németh úgy véli, a megoldást a patrióta erők megerősödése és az uniós vezetés leváltása jelentheti.

Kozma Zoltán
2025. 10. 07. 6:36
Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke, Friedrich Merz, német kancellár, Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke, Edi Rama albán miniszterelnök és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök a dán király
Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke, Friedrich Merz, német kancellár, Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke, Edi Rama albán miniszterelnök és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök a dán királyi pár által 2025. október 1-jén az Amalienborg palotában, Koppenhágában rendezett vacsora előtt (Fotó: AFP)
Nem csak Brüsszel beteg, hanem a nagy tagállamok is. Erről írt a közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője kiemelte: Németországban új csúcson (26,5 százalék) az AfD, vagyis a Fidesz bevándorlásellenes, euroszkeptikus partnerpártja. Már egyértelműen az AfD a legerősebb párt, hiába szerette volna karanténban tartani a liberális fősodor, egyre több németnek jön meg a józan esze!

Európa bármit megtenne Ukrajnáért (Fotó: AFP)
Európa bármit megtenne Ukrajnáért (Fotó: AFP)

Németh hozzátette: A kereszténydemokrata – szocialista nagykoalíciónak már összesen sincs 40 százalékos támogatottsága.  (CDU 24,5 + SPD 14,5)

A németek többsége nem hülye. Pontosan látják, érzik, tapasztalják, hogy egyre rosszabbul élnek, a politikusok mégsem velük foglalkoznak, hanem Ukrajnával. Emiatt büntetik a háborúbarát pártokat

 – húzta alá.

A szóvivő leszögezte: A franciáknál közben egyre mélyebb a belpolitikai válság. Az új kormányfő tegnap reggel, néhány órával azután, hogy papíron kormányt alakított, lemondott. Macron könyörög neki, hogy maradjon, különben megint új választást kellene tartani.

A franciák sem hülyék. Nem tetszik nekik, hogy brutális megszorításokat akarnak rájuk kényszeríteni, miközben fegyverkezésre és Ukrajna támogatására szívesen költ Macron

– közölte. 

Hangsúlyozta:

Olaszország megbolondult! Az olasz baloldal, arab bevándorlókkal szövetkezve erőszakos utcai tüntetésekkel akarja megbuktatni Giorgia Meloni jobboldali kormányát. Több nagyváros központját szétverték az elmúlt egy-két hétben.Az olaszok többsége szerencsére nem hülye. A szélsőbalos lázadás ellenére Meloni egyelőre tartja magát, a hétvégén újabb tartományi választást nyert meg.

Németh Balázs szerint Nagy-Britanniában teljes a káosz. Az utcákat elfoglalták a palesztinbarát aktivisták. A manchesteri, zsidók elleni gyilkos merénylet után sem nyugodtak le a baloldali és/vagy muszlim tüntetők.

A britek többsége nem hülye. A háború- és bevándorlóbarát munkáspárti kormány népszerűsége történelmi mélységben

 – tette hozzá. Kiemelte: Hollandiában a belpolitikai válság miatt hamarosan előre hozott választás lesz,  Svédországban dúl az utcai erőszak, Belgium fővárosában jobb nem kimenni az utcára a lövöldözések miatt… stb.

Szóval itt tart Európa. Csak az segít, ha mindenhol tovább erősödnek a patrióták. Ursula von der Leyennek és elvtársainak pedig mihamarabb távoznia kell Brüsszelből

 – zárta gondolatait Németh Balázs.

Borítókép: Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke, Friedrich Merz, német kancellár, Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke, Edi Rama albán miniszterelnök és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök a dán királyi pár által 2025. október 1-jén az Amalienborg palotában, Koppenhágában rendezett vacsora előtt (Fotó: AFP)

 

Gajdics Ottó
idezojelekTisza Párt

Szivárog a Tisza

Gajdics Ottó avatarja

Vajon mit keres egy ukrán vállalkozó Radnai Márk mellett, aki annak idején bemutatta a fejlesztést? Talán ez az ukrán cég készítette a Tisza alkalmazását? Ha igen, miért pont ők?

