Félezer ember válhat földönfutóvá a brutális bukaresti gázrobbanás után

Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a sérült panelházat omlásveszélyesnek nyilvánította az építésügyi felügyelet, ezért senkit sem engednek vissza az épületbe, hogy fontos iratait vagy más javait elhozza, az anyakönyvi hivatal soron kívül biztosít számukra személyi iratokat.

Az államtitkár szerint a lakók már csütörtök reggel kihívták a tűzoltókat, mert gázszagot éreztek. A tűzoltók akkor elzárták a gázcsapot, és a helyszínen maradtak, amíg megérkeztek a gázhálózatot üzemeltető Distrigaz karbantartói.