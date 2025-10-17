panelházáldozatgázrobbanáslakossági

Félezer ember válhat földönfutóvá a brutális bukaresti gázrobbanás után

A bukaresti gázrobbanás által megrongált panelház mintegy ötszáz lakója veszítette el otthonát, az épületet valószínűleg le kell bontani – közölték a román hatóságok pénteken, néhány órával a három halálos áldozatot követelő tragédia után.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 17. 16:10
Fotó: - Forrás: MTI/AP
Stelian Bujduveanu, Bukarest ügyvivő főpolgármestere szerint a kilakoltatottaknak a hétvégére szállodai szobákat ajánlottak fel, hétfőtől pedig a főpolgármesteri hivatal tulajdonában lévő lakásokat utalnak ki számukra.

Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a sérült panelházat omlásveszélyesnek nyilvánította az építésügyi felügyelet, ezért senkit sem engednek vissza az épületbe, hogy fontos iratait vagy más javait elhozza, az anyakönyvi hivatal soron kívül biztosít számukra személyi iratokat.

Az államtitkár szerint a lakók már csütörtök reggel kihívták a tűzoltókat, mert gázszagot éreztek. A tűzoltók akkor elzárták a gázcsapot, és a helyszínen maradtak, amíg megérkeztek a gázhálózatot üzemeltető Distrigaz karbantartói.

Tudomásunk szerint a Distrigaz is elzárva hagyta a csapot, de egyes információk szerint később valaki feltörte a hatósági zárat, és kinyitotta a csapot. Reggel egy újabb lakossági bejelentés nyomán a Distrigaz csapata útban volt a helyszín felé, amikor a robbanás történt 

– magyarázta a belügyminisztériumban tartott sajtóértekezleten az államtitkár.

A robbanás péntek reggel következett be a Rahova úti lakótelep egy nyolcemeletes panelházának ötödik emeletén. Három ember meghalt, 15 kórházba került. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint a sérülteket négy különböző sürgősségi kórházban kezelik, többen közülük súlyos állapotban vannak végtagsérülések miatt, közöttük két kiskorú is van.

A szeizmológiai állomások egy 1,2 erősségű földrengésnek megfelelő energiamennyiséget észleltek a robbanás pillanatában. A légnyomás miatt a környező lakóházak és a szomszédos iskola 15 osztálytermének ablakai is betörtek. A tanintézmény 700 tanulóját, illetve 400 tanárát és tanítóját evakuálták. A tanulók közül is többen megsérültek a rájuk hullott üvegdarabok miatt, de őket ellátták az iskola orvosi rendelőjében, egyikük sem került kórházba.

A román közszolgálati rádiónak nyilatkozó Ilie Bolojan miniszterelnök együttérzését fejezte ki a halálos áldozatok hozzátartozóinak és a sérülteknek. A kormányfő szerint a súlyos égési sérülést szenvedett áldozatok számára külföldi kórházakban keresnek helyet. Hozzátette: az építésügyi felügyelet első becslései szerint a sérült panelházat már nem lehet helyreállítani, várhatóan le fogják bontani.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

