A Hamász után az Iszlám Dzsihád is megszólalt a túszokról

Az Iszlám Dzsihád – amely részt vett a Hamász 2023 októberében Izrael ellen végrehajtott terrortámadásában, illetve az akkor elhurcoltak fogva tartásában is – közleményben aláhúzta, hogy a Hamász által a Donald Trump amerikai elnök béketervére adott válasz az összes palesztin csoport álláspontját képviseli.

Izraeli rakéta csapódik be az Iszlám Dzsihád palesztin szélsőséges fegyveres szervezet egyik tisztjének otthonába Gáza városában (Fotó: MTI/AP/Asraf Amra)

A Hamász bejelentette, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni az övezet feletti irányítást. A döntést nem sokkal az amerikai elnök hozzájuk intézett felhívása után tették közzé, amelyben Trump vasárnap estig adott határidőt a terrorszervezetnek, hogy elfogadja a gázai konfliktus rendezésére irányuló amerikai béketervet.