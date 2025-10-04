Donald TrumpHamászterrorszervezetbéketervIszlám Dzsihád

A Hamász után az Iszlám Dzsihád is megszólalt a túszokról

Az Iszlám Dzsihád palesztin terrorszervezet támogatásáról biztosította a Gázai övezetet ellenőrző Hamász terrorszervezetet szombaton közzétett, az övezetben fogva tartott izraeli túszok elengedéséről szóló bejelentésével kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 16:10
Az Iszlám Dzsihád logója egy graffitin (Fotó: AFP)
Az Iszlám Dzsihád – amely részt vett a Hamász 2023 októberében Izrael ellen végrehajtott terrortámadásában, illetve az akkor elhurcoltak fogva tartásában is – közleményben aláhúzta, hogy a Hamász által a Donald Trump amerikai elnök béketervére adott válasz az összes palesztin csoport álláspontját képviseli.

Iszlám Dzsihád
Izraeli rakéta csapódik be az Iszlám Dzsihád palesztin szélsőséges fegyveres szervezet egyik tisztjének otthonába Gáza városában (Fotó: MTI/AP/Asraf Amra)

A Hamász bejelentette, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni az övezet feletti irányítást. A döntést nem sokkal az amerikai elnök hozzájuk intézett felhívása után tették közzé, amelyben Trump vasárnap estig adott határidőt a terrorszervezetnek, hogy elfogadja a gázai konfliktus rendezésére irányuló amerikai béketervet. 

Ezen terv értelmében a Hamász három napon belül elengedné az övezetben fogva tartott túszok maradékát, körülbelül 20 embert, illetve átadná az azóta meghalt 28 túsz holttestét. A Hamász emellett bejelentette, elfogadja a béketerv azon pontját is, amely szerint a terrorszervezet lemond az övezet irányításáról, azonban nem tért ki a lefegyverzésre, jóllehet a terv azt is előírná.

