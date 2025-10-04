Rendkívüli

Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

izraeli hadseregDonald TrumpHamászBenjámin NetanjahuIDF

Fordulat Gázában: Izrael leállította a támadó hadműveleteket

Az izraeli hadsereg (IDF) Benjámin Netanjahu miniszterelnök péntek éjjel kiadott utasítására leállította a Gáza város elfoglalását célzó hadműveletet és áttért a védekezésre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 17:03
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
„A Hamász válasza nyomán Izrael felkészül a Trump-terv első szakaszának haladéktalan végrehajtására, amely az összes túsz azonnali szabadon bocsátását célozza. Továbbra is teljes együttműködésben fogunk dolgozni az elnökkel és csapatával, hogy a háborút az Izrael által meghatározott, az elnök jövőképével összhangban álló elvek szerint zárjuk le” – közölte korábban a miniszterelnöki hivatal.

Izrael
Donald Trump amerikai elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az izraeli politikai vezetők Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata után elrendelték a hadseregnek, hogy állítsa le a Gázaváros elfoglalására irányuló hadjáratot – jelentette be a katonai rádió és a közszolgálati Kan csatorna.

A katonai rádió szerint a hadseregnek adott utasítás kimondja, hogy a műveleteket „a minimálisra” kell csökkenteni, a szárazföldön lévő csapatok pedig kizárólag védelmi manővereket hajthatnak végre. Az utasítást izraeli és amerikai tisztviselők közötti éjszakai tárgyalásokat követően adták ki.

A Kan csatorna szerint várhatóan hamarosan megkezdődnek a Trump-tervről szóló tárgyalások. A hadsereg bejelentette, hogy Éjal Zamír vezérkari főnök „különleges helyzetértékelést” tartott a legfőbb tábornokokkal. Az IDF közleménye szerint „a politikai vezetés utasításának megfelelően” Zamír elrendelte, hogy az izraeli hadsereg készüljön fel „Trump túszszabadítási terve első szakasza végrehajtására”. 

Az IDF nem részletezte közleményében, hogy pontosan mit takar az utasítás.

Csapataink biztonsága a legfontosabb, és az IDF összes képességet a déli parancsnokság rendelkezésére bocsátják a katonáink védelmére. A vezérkari főnök hangsúlyozta, hogy az aktuális műveleti érzékenység miatt a csapatoknak fokozott készültséget és éberséget kell tanúsítaniuk. Ugyanakkor egyértelműsítették a gyors reagálás szükségességét minden fenyegetés elhárítása érdekében

 – hangsúlyozta az IDF közleménye. A Gázai övezetet ellenőrző Hamász nem sokkal korábban jelentette be, hogy kész elengedni a területen fogva tartott izraeli túszokat, Trump pedig ezt követően felszólította az izraeli hadsereget, hagyjon fel az övezet elleni csapásaival.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: DPA)

