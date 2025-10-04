Fordulat Gázában: Izrael leállította a támadó hadműveleteket

„A Hamász válasza nyomán Izrael felkészül a Trump-terv első szakaszának haladéktalan végrehajtására, amely az összes túsz azonnali szabadon bocsátását célozza. Továbbra is teljes együttműködésben fogunk dolgozni az elnökkel és csapatával, hogy a háborút az Izrael által meghatározott, az elnök jövőképével összhangban álló elvek szerint zárjuk le” – közölte korábban a miniszterelnöki hivatal.

Donald Trump amerikai elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az izraeli politikai vezetők Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata után elrendelték a hadseregnek, hogy állítsa le a Gázaváros elfoglalására irányuló hadjáratot – jelentette be a katonai rádió és a közszolgálati Kan csatorna.