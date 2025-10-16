A RIA.ru tudósítása szerint Alekszandr Bortnyikov, az orosz FSZB igazgatója a Szamarkandban tartott nemzetbiztonsági tanácskozáson közölte: Moszkva birtokába jutottak olyan hírszerzési adatok, amelyek szerint a brit és az ukrán különszolgálatok diverziókat terveznek a „Török Áramlat” gázvezeték ellen – írja az Origo.

Blaise Metreweli, az MI6 első női vezetője Londonban

Fotó: Instagram

Bortnyikov állítása szerint az MI6 és az ukrán titkosszolgálat nemcsak a gázvezetékeket, hanem más létfontosságú infrastruktúrákat – köztük energetikai és közlekedési létesítményeket – is célba vett, drónok, pilóta nélküli hajók és búvárok bevetésével.

Az FSZB vezetője szerint London provokációkkal és dezinformációval befolyásolja Brüsszel döntéseit, hogy ellehetetlenítse az orosz–nyugati párbeszédet. Úgy véli, a brit hírszerzés célja, hogy Európát fokozott fegyverkezésre és katonai szerepvállalásra ösztönözze egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra készülve.