Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

LondongázvezetékdrónAlekszandr Bortnyikovtitkosszolgálat

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint Nagy-Britannia Ukrajnával együttműködve szabotázsakciókat tervezhet az orosz gázvezetékek és más létfontosságú létesítmények ellen. Moszkva úgy véli, London provokációkkal és félretájékoztatással igyekszik tovább növelni a feszültséget Oroszország és a Nyugat között.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 12:43
Richard Moore, az MI6 volt vezetője Fotó: DILARA IREM SANCAR Forrás: ANADOLU
A RIA.ru tudósítása szerint Alekszandr Bortnyikov, az orosz FSZB igazgatója a Szamarkandban tartott nemzetbiztonsági tanácskozáson közölte: Moszkva birtokába jutottak olyan hírszerzési adatok, amelyek szerint a brit és az ukrán különszolgálatok diverziókat terveznek a „Török Áramlat” gázvezeték ellen – írja az Origo.

Blaise Metreweli, az MI6 első női vezetője Londonban
Blaise Metreweli, az MI6 első női vezetője Londonban
Fotó: Instagram

Bortnyikov állítása szerint az MI6 és az ukrán titkosszolgálat nemcsak a gázvezetékeket, hanem más létfontosságú infrastruktúrákat – köztük energetikai és közlekedési létesítményeket – is célba vett, drónok, pilóta nélküli hajók és búvárok bevetésével.

Az FSZB vezetője szerint London provokációkkal és dezinformációval befolyásolja Brüsszel döntéseit, hogy ellehetetlenítse az orosz–nyugati párbeszédet. Úgy véli, a brit hírszerzés célja, hogy Európát fokozott fegyverkezésre és katonai szerepvállalásra ösztönözze egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra készülve.

Bortnyikov szerint a brit hírszerzésnek köze lehetett a nyári ukrán dróntámadásokhoz is, és az MI6 propagandával, valamint hamis hírekkel igyekezett felnagyítani az esemény jelentőségét. Állítása szerint Ukrajnában több mint száz, az SZBU irányítása alatt működő call center tevékenykedik, amelyek fiatalokat és időseket próbálnak terrorcselekményekbe bevonni.

Az FSZB igazgatója a NATO-országok titkosszolgálatait okolta a globális instabilitásért, és azzal vádolta a Nyugatot, hogy mesterségesen szítja a „keleti fenyegetésről” szóló pánikot.

Borítókép: Richard Moore, az MI6 volt vezetője (Fotó: Dilara Irem Sancar)

