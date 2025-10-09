Ezért figyel most mindenki a magyar gazdaságra

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Országgyűlés gazdasági bizottságának meghallgatásán először is az elmúlt évtized és napjaink válságairól beszélt, amelyekre szavai szerint az Európai Unió rendre rossz válaszokat adott, ugyanis a vámok, a szankciók, az energiaárak emelkedése és az elszigetelődés mind oda vezetett, hogy mára a közösség helyzete jelentősen meggyengült. Ugyanez már nem igaz a magyar gazdaságra. Korábban arról is írtunk, hogy Magyarország nem kockáztathatja az energiabiztonságát – két vezeték kell, nem egy.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a magyar gazdaságban a 2025-ös esztendő komoly sikereket hozott

Fotó: DAVID BALOGH/XINHUA

A magyar gazdaság versenyképessége a célkeresztben

Egyre nagyobb a lemaradása az Európai Uniónak mind az Egyesült Államokkal, mind Kínával, a világgazdaság két vezető szereplőjével szemben. Ez egy helyzet, amiből nekünk feladat adódik, és mi úgy értelmezzük ezt a feladatot, hogy a lefelé húzó európai gazdasági környezetben is biztosítani kell azt, hogy a magyar gazdaság versenyképessége fennmaradjon, sőt javuljon

– szögezte le. Majd üdvözölte, hogy az utóbbi tíz évben Magyarországra óriási gyártási kapacitások települtek, ezért mostanra eljött az ideje a gazdaság dimenzióváltásának, a hozzáadott érték, a kutatás-fejlesztési arány növelésének is.