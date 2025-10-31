Tragédia: újabb kárpátaljai magyar katona esett el a fronton

Katonai tiszteletadás mellett búcsúztatják

Sima Zoltánt október 31-én, pénteken helyezik végső nyugalomra szülőfalujában, Tiszasalamonban ahol katonai tiszteletadás mellett kísérik utolsó útjára.

A helyi közösség gyászolja a férfit, aki – mint sok más kárpátaljai magyar – messze a szülőföldjétől vesztette életét.

Már több mint hetven magyar áldozat

Sima Zoltán halálával már hetvennél is több kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel rendelkező katona esett el a 2022 óta tartó orosz–ukrán háborúban. A kárpátaljai magyarság közössége az elmúlt hónapokban súlyos veszteségeket szenvedett el, mivel sokakat kényszersorozás után vittek a keleti frontra, ahol a harcok különösen hevesek.