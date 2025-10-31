magyaráldozatUkrajnakatonaKárpátaljaorosz-ukrán háborúfront

Tragédia: újabb kárpátaljai magyar katona esett el a fronton

Sima Zoltán a Donyeck megyei harcokban vesztette életét. Már több mint hetven magyar áldozata van a háborúnak.

Magyar Nemzet
Forrás: KárpátHÍR2025. 10. 31. 11:37
Katonatemető Kijev mellett Fotó: Genya Savilov Forrás: AFP
Újabb kárpátaljai magyar nemzetiségű katona esett el az orosz–ukrán háború frontvonalában. Sima Zoltán október 13-án, a Donyeck megyei Kosztantinyivka térségében halt hősi halált. A Csapi Városi Tanács közlése szerint a katona egy harci bevetés során vesztette életét, írja a KárpátHÍR.

Magyar katona
Katonatemetés Ungváron – illusztráció (Forrás: Facebook)

Katonai tiszteletadás mellett búcsúztatják

Sima Zoltánt október 31-én, pénteken helyezik végső nyugalomra szülőfalujában, Tiszasalamonban ahol katonai tiszteletadás mellett kísérik utolsó útjára. 

A helyi közösség gyászolja a férfit, aki – mint sok más kárpátaljai magyar – messze a szülőföldjétől vesztette életét.

Már több mint hetven magyar áldozat

Sima Zoltán halálával már hetvennél is több kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel rendelkező katona esett el a 2022 óta tartó orosz–ukrán háborúban. A kárpátaljai magyarság közössége az elmúlt hónapokban súlyos veszteségeket szenvedett el, mivel sokakat kényszersorozás után vittek a keleti frontra, ahol a harcok különösen hevesek.

Borítókép: Katonatemető Kijev mellett (Fotó: AFP/Genya Savilov)

