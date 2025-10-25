Migránsok sodródtak a török partoknál – sokan életüket vesztették + videó

Mugla égei-tengeri tartomány kormányzójának hivatala előzőleg közölte, hogy a csónak Bodrum városból indult, és tizennyolcan tartózkodtak benne, amikor hullámok elsodorták. A parti őrség közleménye szerint tizenöt migráns és az embercsempész holttestét megtalálták és kiemelték.

Hajótörést szenvedett Törökország délnyugati partjainál egy illegális migránsokat szállító gumicsónak (Fotó: AFP)

A kormányzói hivatal szerint két személyt – egy afgán állampolgárt, aki képes volt hat órán át a vízfelszínen maradni, és egy másikat, akit egy közeli szigeten találtak meg – sikerült élve kimenteni.

Az afgán férfi azt mondta, hogy a csónak az indulás után tíz perccel megtelt vízzel.