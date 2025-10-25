migránsTörökországMuglapartiőrségcsónakafgán migránsillegális bevándorlók

Migránsok sodródtak a török partoknál – sokan életüket vesztették + videó

Hajótörést szenvedett Törökország délnyugati partjainál egy illegális migránsokat szállító gumicsónak, és meghalt a járműben utazó legtöbb ember – közölték a helyi hatóságok és a parti őrség pénteken.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 4:02
Hajótörést szenvedett Törökország délnyugati partjainál egy illegális migránsokat szállító gumicsónak Forrás: AFP
Mugla égei-tengeri tartomány kormányzójának hivatala előzőleg közölte, hogy a csónak Bodrum városból indult, és tizennyolcan tartózkodtak benne, amikor hullámok elsodorták. A parti őrség közleménye szerint tizenöt migráns és az embercsempész holttestét megtalálták és kiemelték.

Hajótörést szenvedett Törökország délnyugati partjainál egy illegális migránsokat szállító gumicsónak (Fotó: AFP)

A kormányzói hivatal szerint két személyt – egy afgán állampolgárt, aki képes volt hat órán át a vízfelszínen maradni, és egy másikat, akit egy közeli szigeten találtak meg – sikerült élve kimenteni.

Az afgán férfi azt mondta, hogy a csónak az indulás után tíz perccel megtelt vízzel. 

A migránsok kisebb csónakokkal érkeznek

Bodrum mintegy öt kilométerre fekszik Kósz görög szigetétől. A hajótörések gyakoriak a görög szigetek felé vezető útvonalon, mert gyakran viharos a tenger.

Idén eddig csaknem 1400 illegális bevándorló holttestét emelték ki a Földközi-tengerből segélyszervezetek szerint.

Törökország területén több mint két és fél millió menekült él, a hatóságok szerint a nagy többségük szíriai.

