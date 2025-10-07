Rendkívüli

Elon Musk bojkottot hirdetett, milliárdokat bukhat a Netflix

Elon Musk bojkottot hirdetett, milliárdokat bukhat a Netflix

Elon Musk bojkottot hirdetett a Netflix ellen, miután bírálta a gyerekeknek szánt LMBTQ-tartalmakat a streamingplatformon. A milliárdos posztjai nyomán tömegek mondták le előfizetésüket, a Netflix részvényei pedig napok óta gyengülnek a tőzsdén.

2025. 10. 07.
A vita Musk egy bejegyzésével kezdődött, amelyben azt írta: „Kerüljétek a Netflixet a gyerekeitek egészsége érdekében.” A Tesla és az X (korábban Twitter) tulajdonosa szerint a woke-ideológia a Netflixen keresztül próbál beférkőzni a gyerekek életébe. Bejegyzését követően több, gyerekeknek készült műsort is megnevezett, amelyekben LMBTQ-karakterek szerepelnek, és arra buzdította követőit, hogy mondják le az előfizetésüket.

A hullám olyan méretűvé vált, hogy Bill Birchett amerikai kongresszusi képviselő bejelentette: meghallgatást kezdeményez a Netflix vezetőivel, hogy tisztázzák, milyen elvek mentén készülnek a gyerekműsorok.

LMBTQ-tartalmak a Netflix gyerekműsor kínálatában

A Netflix Kids kínálatában valóban több olyan sorozat található, amelyek sokszínű családmodelleket és nemi identitásokat mutatnak be. Az egyik gyereksorozatban például a főhősnek két apukája van, a „Strawberry Shortcake” egyik férfi karaktere báli ruhát visel, míg a „Szellemek városában” egy szereplő semleges, „they/them” névmásokat használ. A „Ridley Jones” című sorozatban pedig Fred, a nem bináris bölény szerepel. 

A vita középpontjában egy kérdés áll: vajon ezek a tartalmak a toleranciát és elfogadást erősítik, vagy – ahogyan Musk állítja – ideológiai befolyásolást jelentenek a gyerekek felé? 

A döntést most a nézők és a közvélemény kezébe adta a világ egyik legbefolyásosabb üzletembere.

Musk megdöbbentő vallomása: A woke ölte meg a fiam

Korábban arról is írtunk, hogy a Tesla vezérigazgatója szerint az elidegenedett transznemű gyermekét a woke vírusa ölte meg. Elon Musk úgy fogalmazott, becsapták, hogy beleegyezését adja a pubertásblokkoló gyógyszerek szedéséhez.

