Elon Musk bojkottot hirdetett, milliárdokat bukhat a Netflix

A vita Musk egy bejegyzésével kezdődött, amelyben azt írta: „Kerüljétek a Netflixet a gyerekeitek egészsége érdekében.” A Tesla és az X (korábban Twitter) tulajdonosa szerint a woke-ideológia a Netflixen keresztül próbál beférkőzni a gyerekek életébe. Bejegyzését követően több, gyerekeknek készült műsort is megnevezett, amelyekben LMBTQ-karakterek szerepelnek, és arra buzdította követőit, hogy mondják le az előfizetésüket.
A hullám olyan méretűvé vált, hogy Bill Birchett amerikai kongresszusi képviselő bejelentette: meghallgatást kezdeményez a Netflix vezetőivel, hogy tisztázzák, milyen elvek mentén készülnek a gyerekműsorok.