Elon Musk bojkottot hirdetett, milliárdokat bukhat a Netflix

A Netflix Kids kínálatában valóban több olyan sorozat található, amelyek sokszínű családmodelleket és nemi identitásokat mutatnak be. Az egyik gyereksorozatban például a főhősnek két apukája van, a „Strawberry Shortcake” egyik férfi karaktere báli ruhát visel, míg a „Szellemek városában” egy szereplő semleges, „they/them” névmásokat használ. A „Ridley Jones” című sorozatban pedig Fred, a nem bináris bölény szerepel.

A vita középpontjában egy kérdés áll: vajon ezek a tartalmak a toleranciát és elfogadást erősítik, vagy – ahogyan Musk állítja – ideológiai befolyásolást jelentenek a gyerekek felé?

A döntést most a nézők és a közvélemény kezébe adta a világ egyik legbefolyásosabb üzletembere.