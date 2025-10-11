Nobel-békedíjfogadásvizsgálat

Nyomozás indult a Nobel-békedíj gyanús fogadásai miatt

A Nobel-békedíj odaítéléséért felelős norvég tisztviselők vizsgálatot indítottak az idei nyertesre vonatkozó gyanús online fogadások ügyében, amelyek arra utalhatnak, hogy ritka kiszivárogtatás történt a díjat odaítélő titkos bizottságból.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 13:28
Kilátás a pódiumra, ahonnan 2025. október 10-én kihirdetik a 2025-ös Nobel-békedíj nyertesét a norvégiai Oslo Nobel Intézetében Fotó: RODRIGO FREITAS Forrás: NTB
A Polymarket nevű online fogadási oldalon a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado győzelmére tett fogadások csütörtökön, norvég idő szerint éjfél után nem sokkal hirtelen megugrottak – derül ki az oldal adataiból.

A Nobel-békedíj odaítéléséért felelős norvég tisztviselők vizsgálatot indítottak az idei nyertesre vonatkozó gyanús online fogadások ügyében (Fotó: FEDERICO PARRA / AFP)
Néhány órával később Machado elnyerte a 2025-ös Nobel-békedíjat demokratikus aktivizmusáért az autoriter Venezuelában, ezzel ő lett az első venezuelai, aki megkapta ezt a rangos elismerést. 

A díjról norvég idő szerint 10.50-kor értesítette őt Kristian Berg Harpviken, a Nobel Intézet igazgatója. Később azonban két norvég napilap, az Aftenposten és a Finansavisen is arról számolt be, hogy szokatlan mozgások voltak az online fogadási piacokon a hivatalos bejelentés előtt.

Egészen csütörtökig Julija Navalnaja, az elhunyt orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij közgazdász végzettségű özvegye volt az esélyes a Polymarketen, megelőzve minden más lehetséges jelöltet.

Norvég idő szerint éjfél után nem sokkal Machado esélyei még csak 3,75 százalékon álltak, elmaradva Navalnaja és Donald Trump mögött. Kevesebb mint két órával később azonban 72,8 százalékra ugrottak, ami arra utal, hogy hirtelen tömeges fogadások érkeztek a győzelmére.

Egy esetben egy felhasználó több mint 65 000 amerikai dollárt nyert Machado győzelmére tett fogadásával; egy másik nyertes pedig olyan profilt használt, amelyet azon a napon hoztak létre, amikor a fogadást megtették – írta a Finansavisen.

A Nobel-bizottság elnöke, Jorgen Watne Frydnes az Aftenpostennek nyilatkozva elmondta, hogy a testület „általában nagyon jól tud titkot tartani”, és az elmúlt fél évszázadban különösen szigorúan őrizte a döntéshozatali folyamat titkosságát – számolt be a The Guardian.

A Nobel Intézet vezetője, Kristian Berg Harpviken a Bloombergnek pedig úgy fogalmazott:

Úgy tűnik, egy bűnöző célpontjává váltunk, aki pénzt akar keresni a mi információinkból.

Az Aftenpostennek  hozzátette, hogy még túl korai biztosan kijelenteni, történt-e valóban kiszivárogtatás, de arra számít, hogy hivatalos vizsgálat indul az ügyben.

Borítókép: Kilátás a pódiumra, ahonnan 2025. október 10-én kihirdették a 2025-ös Nobel-békedíj nyertesét a norvégiai Nobel Intézetben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

