Nyomozás indult a Nobel-békedíj gyanús fogadásai miatt

Néhány órával később Machado elnyerte a 2025-ös Nobel-békedíjat demokratikus aktivizmusáért az autoriter Venezuelában, ezzel ő lett az első venezuelai, aki megkapta ezt a rangos elismerést.

A díjról norvég idő szerint 10.50-kor értesítette őt Kristian Berg Harpviken, a Nobel Intézet igazgatója. Később azonban két norvég napilap, az Aftenposten és a Finansavisen is arról számolt be, hogy szokatlan mozgások voltak az online fogadási piacokon a hivatalos bejelentés előtt.

Egészen csütörtökig Julija Navalnaja, az elhunyt orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij közgazdász végzettségű özvegye volt az esélyes a Polymarketen, megelőzve minden más lehetséges jelöltet.

Norvég idő szerint éjfél után nem sokkal Machado esélyei még csak 3,75 százalékon álltak, elmaradva Navalnaja és Donald Trump mögött. Kevesebb mint két órával később azonban 72,8 százalékra ugrottak, ami arra utal, hogy hirtelen tömeges fogadások érkeztek a győzelmére.

Egy esetben egy felhasználó több mint 65 000 amerikai dollárt nyert Machado győzelmére tett fogadásával; egy másik nyertes pedig olyan profilt használt, amelyet azon a napon hoztak létre, amikor a fogadást megtették – írta a Finansavisen.