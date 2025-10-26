USAIDLengyelországOrbán BalázsObama

Obama kampányt indított a magyarországi választások befolyásolására

„Sokan azt hitték, hogy a liberális hálózat Donald Trump alatt halálos sebet kapott, valójában csak új formát öltött – és most visszatér” – írta legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Szerinte az Obama Alapítvány új generációs „liberális káderképzőként” működik, amely világszerte fiatalokat készít fel politikai befolyásszerzésre. Orbán Balázs úgy fogalmazott: Magyarország és Lengyelország került a hálózat célkeresztjébe, és figyelmeztetett, hogy hazánk sorsáról továbbra is csak a magyar emberek dönthetnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 19:39
Barack Obama volt amerikai elnök Forrás: AFP
„Sokan azt hitték, hogy a liberális hálózat Donald Trump alatt halálos sebet kapott. Valójában csak új formát öltött – és most visszatér. Trump elnöksége idején Washingtonban lebontották a USAID-et és más liberális befolyási csatornákat, ám a liberális ideológiai hálózat nem szűnt meg” – kezdte legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Barack Obama volt amerikai elnök
Barack Obama volt amerikai elnök Forrás: AFP

Ebben Soros György mellett most már kulcsszerepet játszik Barack Obama is, aki létrehozta saját alapítványát, az Obama Foundationt. Ez lényegét tekintve liberális »káderképző«, amely minden évben fiatal vezetőket toboroz világszerte. Chicagóban és New Yorkban képzik őket, majd a fiatalok a saját hazájukban – a hálózat támogatásával – politikai és társadalmi pozíciókat foglalnak el

 – tette hozzá.

„Most Magyarország és Lengyelország került a célkeresztbe. Obama nyíltan kijelentette: e két ország a »globális autoriter hullám frontvonalában« áll. A hálózat aktivizálódása nem véletlen. Ahogy arra Mike Gonzalez, a The Heritage Foundation vezető kutatója is rámutatott a Washington Examinerben megjelenő cikkében, tavasszal választások lesznek Magyarországon, és Obama már letette a voksot a magyar kormány ellen. Nem fogunk teret engedni semmilyen külső beavatkozásnak. Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek” – zárta.

Barack Obama volt amerikai elnök láthatóan nem habozik beavatkozni az Egyesült Államok demokratikus európai szövetségeseinek belpolitikájába – ezzel pedig saját hazája jelenlegi külpolitikáját, Donald Trump elnök irányvonalát igyekszik gyengíteni. Mindezt természetesen a demokrácia nevében teszi – írja a Washington Examiner. 

Ezt pedig azért teheti meg, mert felépített egy rendkívül jól finanszírozott alapítványt, amelybe milliárdosok öntik a pénzüket. Az így létrejött szervezet célja, hogy a jövő vezetőit képezze, akik Obama víziója mentén alakítják át a világot – nagyjából úgy, ahogyan annak idején megígérte az Egyesült Államok átalakítását, és egyesek szerint ezt sajnos sikerült is véghezvinnie, fogalmaz a lap. A 44. elnök mindezt szerintük azzal igazolja, hogy ellenfeleit „tekintélyelvűnek” nevezi, és magát a megváltó szerepében tünteti fel. 

Obama az általa alapított Obama Alapítványon keresztül globális befolyási hálózatot épít. A chicagói székhelyű nonprofit szervezet vagyona közel egymilliárd dollár, és 2024-ben mintegy 200 millió dollárt gyűjtött össze. Az alapítvány évente több tucat fiatal vezetőt választ a világ minden tájáról, akiket egy-éves programban képeznek a Columbia Egyetemen és Chicagóban; ezután hazájukban dolgoznak tovább Obama vízióját követve.

 A kezdeményezést olyan nagybefektetők támogatják, mint az Airbnb-alapító Brian Chesky és Jeff Bezos, akik egyenként százmillió dolláros adományokkal segítették az alapítványt.

Obama nemrég Londonban találkozott az alapítvány öregdiákjaival, köztük a magyar Lederer Sándorral és Kapronczay Stefaniával, valamint a lengyel Zuzanna Rudzinska-Bluszcz-cal, hogy a „demokrácia helyi megerősítéséről” egyeztessenek. 

A teljes cikket itt tudja elolvasni.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Facebook)

 

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

A beszédekről

Bayer Zsolt avatarja

Ejtsünk akkor néhány szót a beszédekről – s leginkább a Magyar Péter-i beszédről.

Előfizetek az újságra

