Obama kampányt indított a magyarországi választások befolyásolására

Barack Obama volt amerikai elnök láthatóan nem habozik beavatkozni az Egyesült Államok demokratikus európai szövetségeseinek belpolitikájába – ezzel pedig saját hazája jelenlegi külpolitikáját, Donald Trump elnök irányvonalát igyekszik gyengíteni. Mindezt természetesen a demokrácia nevében teszi – írja a Washington Examiner.

Ezt pedig azért teheti meg, mert felépített egy rendkívül jól finanszírozott alapítványt, amelybe milliárdosok öntik a pénzüket. Az így létrejött szervezet célja, hogy a jövő vezetőit képezze, akik Obama víziója mentén alakítják át a világot – nagyjából úgy, ahogyan annak idején megígérte az Egyesült Államok átalakítását, és egyesek szerint ezt sajnos sikerült is véghezvinnie, fogalmaz a lap. A 44. elnök mindezt szerintük azzal igazolja, hogy ellenfeleit „tekintélyelvűnek” nevezi, és magát a megváltó szerepében tünteti fel.

Obama az általa alapított Obama Alapítványon keresztül globális befolyási hálózatot épít. A chicagói székhelyű nonprofit szervezet vagyona közel egymilliárd dollár, és 2024-ben mintegy 200 millió dollárt gyűjtött össze. Az alapítvány évente több tucat fiatal vezetőt választ a világ minden tájáról, akiket egy-éves programban képeznek a Columbia Egyetemen és Chicagóban; ezután hazájukban dolgoznak tovább Obama vízióját követve.

A kezdeményezést olyan nagybefektetők támogatják, mint az Airbnb-alapító Brian Chesky és Jeff Bezos, akik egyenként százmillió dolláros adományokkal segítették az alapítványt.