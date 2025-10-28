Súlyos korrupciógyanús ügyek árnyékolják be Barack Obama hitelességét

A szerző, Bill Gertz, a lap nemzetbiztonsági és hírszerzési újságíró emlékeztet arra, hogy 2014-ben Hunter Biden a Burisma Holdings ukrán energiacég igazgatótanácsának tagja lett, havi körülbelül 50 000 dolláros fizetéssel. A Washington Times írása szerint ekkor az Obama-adminisztráció tudott a kinevezésről, mivel az amerikai külügyminisztérium több diplomáciai táviratban (State Department cables) is utalt rá, hogy a helyzet „potenciális érdekkonfliktust” jelenthet az alelnök számára.

Visszautalva, Ben Schreckinger cikkéből az is kiderül, hogy 2008-ban a The Washington Post arról számolt be, hogy Obama szenátorként több mint 3,4 millió dollár támogatást kért Hunter ügyfelei számára, mielőtt Joe lett volna a jelöltje, és hogy Hunter cégének egy másik lobbistája sikeresen lobbizott Joe-nál a Delaware-i Egyetem támogatásáért.

Ami pedig e tekintetben felteszi a pontot az i-re az a tény, hogy Obama Elnöki Könyvtárban FOIA-anyagok között szerepelnek Obamatól Hunter Bidennek címzett levelek és levéltervezetek (FOIA 22-17784-F). Ez arra utal, hogy volt közvetlen levélváltás/kapcsolat Obama és a korrupt Biden-üzelmek első számú felelőse között.

Ennek fényében különösen kínos, hogy Barack Obama 11,75 millió dollárért vett egy 29 hektáros ranchot Massachusettsben. A luxusingatlan 2015-ben 22,5 millió dolláros áron került piacra, de az ár többször is csökkent, mielőtt az Obamák 11,75 millió dollárért megvásárolták. A vételár így jelentős kedvezményt jelentett az eredeti árhoz képest, ami korrupció és adóelkerülés gyanúját veti fel egyes források szerint.

Ugyanakkor a volt elnök luxusingatlanjaival kapcsolatos legsúlyosabb korrupciós vádak elsősorban a 2005-ös chicagói ház vásárlásához kötődnek, ahol a demokrata politikus és családja egy 1,65 millió dolláros (körülbelül 500 millió forintos akkori árfolyamon) luxusotthonba költözött. Ezek a vádak Tony Rezko nevű üzletemberhez, Obama egykori nagy adományozójához és barátjához kapcsolódnak, akit később korrupciós ügyekben elítéltek.