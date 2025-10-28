Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

ObamaérintettségHunter Bidenkorrupció

Súlyos korrupciógyanús ügyek árnyékolják be Barack Obama hitelességét

A volt elnök Hunter Bidenhez fűződő viszonya mellett, luxusingatlan-ügyletei is számos kérdést vetnek fel. A Tűzfalcsoport elemzése.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2025. 10. 28. 11:31
Barack Obama, az Egyesült Államok korábbi elnöke, valamint Joe Biden alelnök és fia Hunter Biden egy kosármeccsen Fotó: Mitchell Layton Forrás: Getty Images/AFP
Biden Részvénytársaság címmel a Politico című lap hasábjain Ben Schreckinger publicista egy hosszú írást jelentetett meg a korábbi amerikai elnök és családja korrupciós üzelmeiről, írja elemzésében a Tűzfalcsoport.

Obama
Barack Obama volt elnök Trump elnöki beiktatási ünnepsége előtt az amerikai Capitolium rotundájában, Washingtonban, 2025. január 20-án (Fotó: AFP/Julia Demaree Nikhinson)

Schreckinger azt vizsgálta cikkében, hogy sok évtizedes politikai pályafutása során „Middle-Class Joe”, azaz Joe Biden családjának vagyona hogyan követte szorosan a volt elnök politikai karrierjét. 

Csupán néhány példa:

– Barack Obama elnöki ciklusának idején is, az alelnök Joe Biden fia, Hunter Biden és cégei körülbelül 11 millió dollárt vettek fel 2013–2018 között (donorok: CEFC – kínai energiaipari vállalat, Burisma - ukrán energiaipari vállalat és egyéb források). Ezt több helyen említik a Schreckinger-cikkre hivatkozó összefüggő beszámolókban;

– egy szenátusi vizsgálatra hivatkozó említés szerint 3,5 millió dollár érkezett Bidenékhez egy orosz vonalhoz kapcsolt forrásból;

– körülbelül 3,8 millió dollár a kínai CEFC-től érkezett.

Emellett Obama érintettségét egy 2023-as cikkben a The Washington Times konzervatív lap is kibontja. Az írás elején idéznek különféle visszaemlékezéseket, levelezéseket és nyilvános információkat, amelyek arra utalnak, hogy Joe Biden családtagjai (például Hunter) olyan üzleti partnerekkel dolgoztak, akiket bemutattak a Fehér Házban vagy az alelnöki irodában. Ebből az következik, hogy lehetséges, hogy Obama személyzete vagy maga Obama valamelyest értesült bizonyos üzleti kapcsolatokról.  

A szerző, Bill Gertz, a lap nemzetbiztonsági és hírszerzési újságíró emlékeztet arra, hogy 2014-ben Hunter Biden a Burisma Holdings ukrán energiacég igazgatótanácsának tagja lett, havi körülbelül 50 000 dolláros fizetéssel. A Washington Times írása szerint ekkor az Obama-adminisztráció tudott a kinevezésről, mivel az amerikai külügyminisztérium több diplomáciai táviratban (State Department cables) is utalt rá, hogy a helyzet „potenciális érdekkonfliktust” jelenthet az alelnök számára.

Visszautalva,  Ben Schreckinger cikkéből az is kiderül, hogy 2008-ban a The Washington Post arról számolt be, hogy Obama szenátorként több mint 3,4 millió dollár támogatást kért Hunter ügyfelei számára, mielőtt Joe lett volna a jelöltje, és hogy Hunter cégének egy másik lobbistája sikeresen lobbizott Joe-nál a Delaware-i Egyetem támogatásáért.

Ami pedig e tekintetben felteszi a pontot az i-re az a tény, hogy Obama Elnöki Könyvtárban FOIA-anyagok között szerepelnek Obamatól Hunter Bidennek címzett levelek és levéltervezetek (FOIA 22-17784-F). Ez arra utal, hogy volt közvetlen levélváltás/kapcsolat Obama és a korrupt Biden-üzelmek első számú felelőse között.

Ennek fényében különösen kínos, hogy Barack Obama 11,75 millió dollárért vett egy 29 hektáros ranchot Massachusettsben. A luxusingatlan 2015-ben 22,5 millió dolláros áron került piacra, de az ár többször is csökkent, mielőtt az Obamák 11,75 millió dollárért megvásárolták. A vételár így jelentős kedvezményt jelentett az eredeti árhoz képest, ami korrupció és adóelkerülés gyanúját veti fel egyes források szerint.

Ugyanakkor a volt elnök luxusingatlanjaival kapcsolatos legsúlyosabb korrupciós vádak elsősorban a 2005-ös chicagói ház vásárlásához kötődnek, ahol a demokrata politikus és családja egy 1,65 millió dolláros (körülbelül 500 millió forintos akkori árfolyamon) luxusotthonba költözött. Ezek a vádak Tony Rezko nevű üzletemberhez, Obama egykori nagy adományozójához és barátjához kapcsolódnak, akit később korrupciós ügyekben elítéltek.

Borítókép: Barack Obama, az Egyesült Államok korábbi elnöke, valamint Joe Biden alelnök és fia Hunter Biden egy kosármeccsen (Fotó: Getty Images/AFP/Mitchell Layton)

