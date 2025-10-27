Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Orbán Viktorpápatalálkozó

Orbán Viktor: Úton a szentatyához

XIV. Leó pápa a Vatikánban fogadja a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor az esemény kapcsán Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést. A magyar kormányfő folytatja a békemisszióját.

2025. 10. 27. 11:38
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, XIV. Leó pápa magánkihallgatáson fogadja hétfőn Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Az olasz lapok közlése szerint a diplomácia központjába utazik a magyar kormányfő, hogy Ukrajna helyzetéről tárgyaljon a szentatyával. 

Orbán Viktor a közösségi médiában tette közzé: „Úton a szentatyához, az apraja és a nagyja”

Nagy János egy képet is közölt a pápa és Orbán Viktor találkozójáról.

A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár úgy fogalmazott a képhez: 

Béke.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
