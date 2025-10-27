Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, XIV. Leó pápa magánkihallgatáson fogadja hétfőn Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Az olasz lapok közlése szerint a diplomácia központjába utazik a magyar kormányfő, hogy Ukrajna helyzetéről tárgyaljon a szentatyával.
Orbán Viktor: Úton a szentatyához
XIV. Leó pápa a Vatikánban fogadja a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor az esemény kapcsán Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést. A magyar kormányfő folytatja a békemisszióját.
Orbán Viktor a közösségi médiában tette közzé: „Úton a szentatyához, az apraja és a nagyja”
Nagy János egy képet is közölt a pápa és Orbán Viktor találkozójáról.
A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár úgy fogalmazott a képhez:
Béke.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
