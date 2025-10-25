Donald TrumpIzraelHamászbizottság

Palesztin mozgalmak: független szakértői bizottság vezeti majd a Gázai övezetet

A Kairóban tanácskozó palesztin mozgalmak megállapodtak, hogy technokratákból álló független bizottság irányítja majd átmenetileg a Gázai övezetet a Donald Trump amerikai elnök közvetítésével október 10-én életbe lépett tűzszüneti megállapodás alapján.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 6:04
Sérült palesztin gyerekeket és hozzátartozóikat svájci orvosi csapat kíséri a mentőkhöz, miután a Gázai övezetből evakuálták őket a luganói repülőtéren, 2025. október 24-én Fotó: ELIA BIANCHI Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Hamász honlapján közzétett közlemény szerint a tárgyaláson részt vevő különböző palesztin szervezetek megállapodtak, hogy „független technokrata civilekből álló ideiglenes bizottságot állítanak fel (…), amelynek a feladata az élet ügyeinek és a fontos szolgáltatásoknak az intézése lesz”.

Hamász-militánsok
Hamász-militánsok Fotó: ABOOD ABUSALAMA / Middle East Images

A palesztin szervezetek abban is megállapodtak, hogy 

újjáélesztik a Palesztinai Felszabadítási Szervezetet (PFSZ) mint a palesztin nép egyetlen legitim képviselőjét.

 A Hamász nem tagja a PFSZ-nek. A Hamász és vetélytársa, a Fatah mozgalom küldöttsége csütörtökön találkozott Egyiptomban, hogy megvitassa a gázai háború lezárultával meghozandó intézkedéseket – közölte a tárgyalások tartalmát jól ismerő egyik tisztségviselő az AFP francia hírügynökséggel.

2024 decemberében a Hamász és a Fatah bejelentette, hogy megállapodtak egy bizottság létrehozásában, amely a Gázai övezetet irányítja majd az Izrael elleni háború után. A megállapodást egyebek között a Fatah több tagja is hevesen bírálta. 

Ezt követően több palesztin politikai vezető javasolta, hogy hozzanak létre független szakemberekből álló bizottságot a palesztin terület irányítására, amelyben a Hamász 2007-ben erővel vette át a hatalmat a PFSZ-től.

Borítókép: Sérült palesztin gyerekeket és hozzátartozóikat svájci orvosi csapat kíséri a mentőkhöz, miután a Gázai övezetből evakuálták őket a luganói repülőtéren, 2025. október 24-én (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekPerintfalvi Rita

Perintfalvi Rita megtörte a csendet, mindent bevallott, nincs több titok

Csépányi Balázs avatarja

Végre megtudtuk az igazságot!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu