Palesztin mozgalmak: független szakértői bizottság vezeti majd a Gázai övezetet

A Hamász honlapján közzétett közlemény szerint a tárgyaláson részt vevő különböző palesztin szervezetek megállapodtak, hogy „független technokrata civilekből álló ideiglenes bizottságot állítanak fel (…), amelynek a feladata az élet ügyeinek és a fontos szolgáltatásoknak az intézése lesz”.

Hamász-militánsok Fotó: ABOOD ABUSALAMA / Middle East Images

A palesztin szervezetek abban is megállapodtak, hogy

újjáélesztik a Palesztinai Felszabadítási Szervezetet (PFSZ) mint a palesztin nép egyetlen legitim képviselőjét.

A Hamász nem tagja a PFSZ-nek. A Hamász és vetélytársa, a Fatah mozgalom küldöttsége csütörtökön találkozott Egyiptomban, hogy megvitassa a gázai háború lezárultával meghozandó intézkedéseket – közölte a tárgyalások tartalmát jól ismerő egyik tisztségviselő az AFP francia hírügynökséggel.