RomániaDonald TrumpNATOrotációkatonajelenlétkeleti szárny

Bezzeg Románia bajban: az amerikai katonák elhagyják a bázisokat

Az Egyesült Államok értesítette Romániát, hogy csökkenti a kontinensen állomásozó katonai kontingensét. A romániai Mihail Kogalniceanu (MK) légibázison állomásozó egységek egy része visszatérhet, miközben körülbelül ezer amerikai katona továbbra is az országban marad a NATO keleti szárnyának védelmében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 10:37
Az Egyesült Államok értesítette Romániát, hogy csökkenti a kontinensen állomásozó katonai kontingensét Forrás: AFP
Románia nemzetvédelmi minisztériuma szerdán bejelentette, hogy értesítést kapott az Egyesült Államoktól a katonai alakulatok létszámának csökkentéséről az ország területén – számolt be róla a ZN.

Románia fenyegetve: az amerikai katonák elhagyják a bázisokat
Románia fenyegetve: az amerikai katonák elhagyják a bázisokat (Fotó: AFP)

A nemzetvédelmi minisztériumot tájékoztatták az amerikai csapatok létszámának változásáról, amelyek a NATO keleti szárnyára vannak vezényelve. A brigád azon elemei, amelyek befejezik rotációjukat Európában, a romániai Mihail Kogalniceanu bázison állomásozó erőket is érintik

– áll a román minisztérium közleményében.

Románia elveszíti az amerikai védelmet?

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a lépés Románia számára előre látható volt, és az amerikai döntést a februárban bejelentett új elnöki prioritások indokolták. Emellett a NATO keleti szárnyán végrehajtott megerősített jelenlét lehetővé tette, hogy az Egyesült Államok módosítsa katonai pozícióját a régióban.

A román minisztérium szerint a rotáció megszűnésével a dandár európai egységei visszatérnek, ám a nemzeti területen továbbra is körülbelül ezer amerikai katona marad, biztosítva a fenyegetések visszatartását

és az Egyesült Államok elkötelezettségét a regionális biztonság iránt.

Már nyáron felröppentek hírek arról, hogy a külföldi csapatok elhelyezésének felülvizsgálata keretében az Egyesült Államok az Európában állomásozó katonák mintegy harminc százalékát kivonhatja az országokból.

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta az Egyesült Államok többször módosította európai katonai jelenlétét: Joe Biden elnöksége alatt további húszezer katonát vezényeltek a kontinensre, így a számuk körülbelül nyolcvanezerre nőtt. Donald Trump tíz-húszezer katona kivonásáról tárgyalt az európai szövetségesekkel.

KRAKOW, POLAND  SEPTEMBER 13: U.S. Army and 1st Armored Division Old Ironsides patches are seen on the sleeve of an American soldier participating in the celebrations of Land Forces Day and the presentation of the banner to the command of the 2nd Polish Corps  Land Component Command, in Krakow, Lesser Poland Voivodeship, Poland, on September 13, 2025. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák (Fotó: AFP)

Lengyelországból nem vonnak ki csapatokat

Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák, és ha a lengyelek úgy kívánják, Washington akár növelheti is a kontingens létszámát – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szeptember elején Washingtonban, a Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott találkozójának kezdetén. Trump kifejtette: az amerikai kormányzat soha nem gondolt arra, hogy Lengyelországból visszavonná fegyveres erőit. 

Más országokra vonatkozóan ezt fontolóra vesszük, de Lengyelországgal folyamatosan vállvetve járunk

– fogalmazott akkor Trump, utalva a lengyel–amerikai kapcsolatok jellegére.

Borítókép: Amerikai katonák (Fotó: AFP)

