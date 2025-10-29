Bezzeg Románia bajban: az amerikai katonák elhagyják a bázisokat

Románia nemzetvédelmi minisztériuma szerdán bejelentette, hogy értesítést kapott az Egyesült Államoktól a katonai alakulatok létszámának csökkentéséről az ország területén – számolt be róla a ZN.

Románia fenyegetve: az amerikai katonák elhagyják a bázisokat (Fotó: AFP)

A nemzetvédelmi minisztériumot tájékoztatták az amerikai csapatok létszámának változásáról, amelyek a NATO keleti szárnyára vannak vezényelve. A brigád azon elemei, amelyek befejezik rotációjukat Európában, a romániai Mihail Kogalniceanu bázison állomásozó erőket is érintik

– áll a román minisztérium közleményében.

Románia elveszíti az amerikai védelmet?

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a lépés Románia számára előre látható volt, és az amerikai döntést a februárban bejelentett új elnöki prioritások indokolták. Emellett a NATO keleti szárnyán végrehajtott megerősített jelenlét lehetővé tette, hogy az Egyesült Államok módosítsa katonai pozícióját a régióban.