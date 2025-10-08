A szerdán megszavazott törvény magyarázó jegyzete rámutat, hogy az említett feltételek közül egyik sem teljesült. Mi több, az Egyesült Államok számos új lépést tett Oroszország ellen, amelyek gyökeresen megváltoztatták a megállapodás megkötésekor fennálló stratégiai egyensúlyt, és további veszélyeket jelentenek a stratégiai stabilitásra nézve.

Vjacseszlav Vologyin, az alsóház (állami duma) elnöke a plenáris ülésen azt hangoztatta, hogy a felmondás az orosz érdekeket szolgálja, és hogy a megállapodást már régen fel kellett volna mondani.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)