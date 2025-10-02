A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az Amerikai–Magyar Üzleti Tanács rendezvényén először is rámutatott, hogy a legutóbbi hasonló találkozó óta, Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépésével, teljesen új szakaszba lépett a két ország kapcsolata. „Mindig is jó gazdasági kapcsolataink voltak. Mindig is jó védelmi kapcsolataink voltak. De mindig rossz politikai kapcsolataink voltak, és ez valamelyest árnyékot vetett az együttműködés jól működő részeire is. Ez most véget ért” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter szerint új szakaszba lépett a magyar–amerikai kapcsolat Fotó: AFP

Tehát a vádaskodások, a sarokba szorítás időszaka után most olyan helyzetbe kerültünk, amikor valódi személyes barátság van a két ország vezetői között

– tette hozzá.

Kifejtette, hogy ennek jelentős kézzelfogható eredményei is vannak, például, hogy Magyarország visszakerült az ESTA-programba, illetve említette a paksi atomerőmű bővítését, s a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antalt is törölték a szankciós listáról. Azt is üdvözölte, hogy