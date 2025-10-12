Új részletek derültek ki a Tennessee-ben történt robbanásról

A korábbi jelentések szerint legalább 18 ember eltűnt, amikor robbanás következett be egy robbanóanyag-gyártó cég egyik üzemében az amerikai Bucksnort kisváros közelében, Nashville-től száz kilométerrel délnyugatra Tennessee államban pénteken.

Bucksnort, Tennessee Fotó: X

Több mint háromszáz ember kutatott át szinte minden talpalatnyi helyet a létesítmény területén, és eddig nem találtunk egyetlen túlélőt sem

– mondta el szombaton Chris Davis, Humphreys megyei seriff. Megerősítette, hogy a túlélők felkutatása helyett már az áldozatok felkutatása folyik, és DNS-tesztekkel fogják azonosítani az elhunytakat. A halálos áldozatok számát azonban még nem tudták megállapítani.