Új részletek derültek ki a Tennessee-ben történt robbanásról

Nem találtak túlélőket a tennessee-i robbanóanyag-gyárban történt robbanás helyszínén – közölték szombaton a helyi hatóságok.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 0:00
A környéket lezárták Fotó: X
A korábbi jelentések szerint legalább 18 ember eltűnt, amikor robbanás következett be egy robbanóanyag-gyártó cég egyik üzemében az amerikai Bucksnort kisváros közelében, Nashville-től száz kilométerrel délnyugatra Tennessee államban pénteken.

Bucksnort, Tennessee Fotó: X

Több mint háromszáz ember kutatott át szinte minden talpalatnyi helyet a létesítmény területén, és eddig nem találtunk egyetlen túlélőt sem

 – mondta el szombaton Chris Davis, Humphreys megyei seriff. Megerősítette, hogy a túlélők felkutatása helyett már az áldozatok felkutatása folyik, és DNS-tesztekkel fogják azonosítani az elhunytakat. A halálos áldozatok számát azonban még nem tudták megállapítani.

„Óriási veszteség a közösségünk számára” – fűzte hozzá. A robbanás egy dombtetőn álló épületben történt. 

A seriff szerint az épület teljesen eltűnt, semmi nem maradt belőle. A törmelék legalább fél mérföldes körzetben szétszóródott, és a több mint 24 kilométeres körzetben élők is érezték a robbanást.

A megsemmisült létesítmény az Accurate Energetic Systems nevű cégé, amely robbanóanyagokat gyárt és tesztel a hadsereg számára. Közleményében a cég „tragikus balesetnek” nevezte a létesítményében történt robbanást. A robbanás okait több nyomozóhatóság, köztük az FBI és a robbanóanyagok ügyében illetékes hivatal is vizsgálja.

Borítókép: A környéket lezárták (Fotó: X)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

