Tony Abbott: Mindig is mélyen szkeptikus voltam az EU-val kapcsolatban

– Ausztrália helyzete geopolitikai szempontból nagyon érdekes. Kulturálisan a Nyugathoz tartozik, de földrajzi értelemben mégis távol van. Azt hiszem, ebben a változó világban minden nemzet és minden kontinens másfajta kihívásokkal fog szembesülni. Mit gondol, mit tartogat a jövő ebben a tekintetben Ausztrália számára?

Tony Abbott Ausztrália volt miniszterelnöke

(Fotó: Ladóczki Balázs)

– Igaza van. Ausztrália egy nyugati ország. Alapvetően zsidó-keresztény ethosszal rendelkezünk. Van egy alapvető angol-kelta kultúránk. Nagyon is nyugati ország vagyunk, mégis a földrajzunk indo-csendes-óceáni. John Howard egyik híres mondása, hogy nem kell választanunk a történelmünk és a földrajzunk között, mindkettőből kihozhatjuk a legtöbbet. Én azt szoktam mondani, hogy

nem szerzel új barátokat a régiek elvesztésével. Ismétlem, tökéletesen képesek voltunk fenntartani hagyományos rokonságunkat Nagy-Britanniával és Amerikával, miközben a lehető legtöbbet hoztuk ki az ázsiai lehetőségekből. Továbbra is úgy gondolom, hogy ez a helyzet.

Nyilvánvalóan tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy Kína gazdasági és katonai hatalma drámaian megnőtt és növekszik, és hogy az angol–amerikai hatalmak geopolitikai súlya viszonylagosan csökkent. Másrészt, megfelelően kezelve, létezik egy demokratikus blokk, és egészen a közelmúltig az egyik legjelentősebb geostratégiai fejlemény az a négyes volt, amely a négy legjelentősebb indo-csendes-óceáni demokráciát, Amerikát, Japánt, Indiát és Ausztráliát kötötte össze, ami lényegében egy blokkoló stratégia volt Kína indo-csendes-óceáni országokkal szembeni bármilyen kísérletével szemben. Donald Trump legutóbbi vámemelései egyelőre kissé felborították mindezt, de nem hiszem, hogy India alapvető érdekei és értékei meg fognak változni. Én azt hiszem, középtávon, bármilyenek is legyenek a közelmúltbeli bosszúságok és bármilyen légkör is legyen, India idővel elkerülhetetlenül sokkal inkább a demokratikus táborban lesz, mint a diktatúra táborában.

– Mindig jó kívülről látni a dolgokat, és ön ausztrálként képes arra, hogy kívülről lássa Európát. Mit gondol, mit hoz ez a változó világrend a kontinens számára? Milyen kihívásokkal, veszélyekkel kell majd szembenéznie?