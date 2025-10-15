Trump pénteken találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ami része annak az egyhetes ukrán diplomáciai offenzívának, amelynek célja, hogy az amerikai kormány figyelmét a Közel-Keletről ismét Oroszországra irányítsák. A két elnök a Tomahawk rakéták és más fegyverek, valamint légvédelmi rendszerek biztosításáról, az energiarendszer ellenállóbbá tételéről és a dróngyártás terén az együttműködés fokozásáról tárgyal majd – közölte Ukrajna washingtoni nagykövete.
Trump optimista: jöhet a következő siker
Donald Trump elnök optimista, hogy békét tud teremteni Ukrajnában a közel-keleti sikeres túszcsere után – erről a Fehér Ház egyik tisztviselője nyilatkozott a Politicónak.
Az amerikai és ukrán tisztviselők a Fehér Ház-beli találkozó előtt kétoldalú egyeztetéseket is tartanak.
Több ukrán delegáció dolgozik azon, hogy a pénteki vezetői találkozó a lehető legnagyobb hatást érje el
– mondta Olga Sztefanisina, Ukrajna új amerikai nagykövete a Politicónak. „Ez egy teljesen új együttműködési formátum: a katonai csoportok két hete dolgoznak, a miniszterelnök pénzügyi partnerekkel egyeztet, miközben a gazdasági és energetikai delegációk az orosz támadások következményeinek enyhítésére összpontosítanak, például az amerikai részvétel fokozásával a gázbeszerzésben.”
Zelenszkij hétfőn az ukrán sajtónak elmondta, hogy Trump azt tanácsolta neki, washingtoni látogatása során találkozzon energetikai vállalatok képviselőivel. Az ukrán elnök emellett katonai cégekkel és kongresszusi vezetőkkel is egyeztetni kíván – számolt be a Politico.
A legfontosabb célja – ahogy fogalmazott – Ukrajna infrastruktúrájának védelme az orosz rakétatámadásoktól, de azt nem részletezte, kikkel találkozik pontosan.
Trump korábban többször is sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az orosz–ukrán háborút nehezebb megoldani, mint azt eredetileg gondolta – ugyanakkor a Közel-Keleten elért sikere után a Fehér Ház most derűlátóbb.
Zelenszkij is igyekszik kihasználni a kedvező diplomáciai hangulatot. Beszédében azt mondta, most erős a béke lendülete a világban.
Most valódi esély van arra, hogy a Közel-Keleten háború nélkül élhessünk. Ez azt mutatja, hogy Oroszországot is rá lehet kényszeríteni az agresszió leállítására.
A Fehér Ház tisztviselője hangsúlyozta, hogy Oroszországnak is érdeke lenne a tárgyalóasztalhoz ülni katonai és gazdasági helyzete miatt.
Ahogy az elnök is kijelentette, a háború nem alakul jól Oroszország számára: gazdaságuk romokban, és ezrek halnak meg, miközben gyakorlatilag semmilyen területet nem nyernek. Ha bölcsek lennének, sürgősen megállapodásra törekednének, hogy véget vessenek a háborúnak, amely súlyos károkat okozott Oroszország hírnevének, megállítsák a vérontást, és visszatereljék országukat a helyes útra. Putyin elnök többször is elutasított olyan nagylelkű békejavaslatokat, amelyek Oroszországnak is előnyösek lettek volna
– mondta a tisztviselő.
Steve Witkoff, Trump közel-keleti és európai különmegbízottja és főtárgyalója a külföldi partnereinek elmondta: az elnök második ciklusának három legfontosabb külpolitikai célja a gázai konfliktus lezárása, az orosz–ukrán háború befejezése, valamint egy új nukleáris megállapodás Iránnal.
Felismerték, hogy Gáza ügye lesz a legegyszerűbb a három közül
– mondta egy, a nemzetbiztonsági csapattal kapcsolatban álló forrás. – De a másik kettőről sem mondtak le. Épp ellenkezőleg, úgy látják, a siker újabb sikert szülhet.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
