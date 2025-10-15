Trump optimista: jöhet a következő siker

Az amerikai és ukrán tisztviselők a Fehér Ház-beli találkozó előtt kétoldalú egyeztetéseket is tartanak.

Több ukrán delegáció dolgozik azon, hogy a pénteki vezetői találkozó a lehető legnagyobb hatást érje el

– mondta Olga Sztefanisina, Ukrajna új amerikai nagykövete a Politicónak. „Ez egy teljesen új együttműködési formátum: a katonai csoportok két hete dolgoznak, a miniszterelnök pénzügyi partnerekkel egyeztet, miközben a gazdasági és energetikai delegációk az orosz támadások következményeinek enyhítésére összpontosítanak, például az amerikai részvétel fokozásával a gázbeszerzésben.”

Zelenszkij hétfőn az ukrán sajtónak elmondta, hogy Trump azt tanácsolta neki, washingtoni látogatása során találkozzon energetikai vállalatok képviselőivel. Az ukrán elnök emellett katonai cégekkel és kongresszusi vezetőkkel is egyeztetni kíván – számolt be a Politico.

A legfontosabb célja – ahogy fogalmazott – Ukrajna infrastruktúrájának védelme az orosz rakétatámadásoktól, de azt nem részletezte, kikkel találkozik pontosan.

Trump korábban többször is sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az orosz–ukrán háborút nehezebb megoldani, mint azt eredetileg gondolta – ugyanakkor a Közel-Keleten elért sikere után a Fehér Ház most derűlátóbb.

Zelenszkij is igyekszik kihasználni a kedvező diplomáciai hangulatot. Beszédében azt mondta, most erős a béke lendülete a világban.

Most valódi esély van arra, hogy a Közel-Keleten háború nélkül élhessünk. Ez azt mutatja, hogy Oroszországot is rá lehet kényszeríteni az agresszió leállítására.