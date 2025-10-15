Trump nekiment az európai államnak

Hozzátette: azon gondolkodik, hogy kereskedelmi büntetést szab ki Spanyolországra vámok formájában, amiért ezt tették – ez volt eddig az egyik legélesebb megnyilvánulása a témában.

Az elmúlt napokban, hetekben és hónapokban Trump többször is bírálta Madridot az alacsony védelmi kiadások miatt, miközben Washington arra törekszik, hogy az európai országok kevésbé függjenek Amerika katonai erejétől.

Pedro Sánchez baloldali spanyol miniszterelnök szintén felbőszítette az EU többi tagját – különösen az Oroszországgal és Ukrajnával határos országokat –, amikor az év elején kijelentette, hogy Moszkva nem jelent azonnali biztonsági fenyegetést Spanyolországnak.

Ezzel kapcsolatban Trump azt sugallta, hogy Spanyolország a földrajzi elhelyezkedése miatt eleve biztonsági garanciákat élvez Dél-Európában, mondván, az ország védelmet kap pusztán az elhelyezkedése miatt.

A múlt héten Trump lelassultnak nevezte Spanyolországot, és azt is javasolta, hogy az országot ki kellene zárni a NATO-ból.

– Talán ki kellene dobni őket a NATO-ból, őszintén szólva – mondta Trump Alexander Stubb finn elnöknek. – Szerintem önöknek el kellene kezdeniük beszélni Spanyolországgal.